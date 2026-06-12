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L’Aïnouche du jour. Affaire Gleizes: carton rouge sans appel pour le régime d’Alger

Par Ghilas Aïnouche
Le 12/06/2026 à 12h27

Dessin de Khalid Gueddar.

#Algérie#FIFA#Gianni Infantino

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