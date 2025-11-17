Lifestyle

Wellness Days - trois packages, une intention: un bien-être durable

Entre océan et nature, à seulement 30 minutes de Casablanca et Rabat, The View Bouznika invite à un week-end dédié au bien être: les Wellness Days, du 28 au 30 novembre 2025.

Par La Rédaction
Le 17/11/2025 à 09h44

C’est un rendez-vous, rythmé par des conférences, ateliers et soins individuels autour de la detox et la régénération du corps et de l’esprit.

L’intention: se recentrer, se recharger, se rééquilibrer

Pensées comme une véritable immersion holistique, les Wellness Days associent la science du bien-être, la nutrition consciente et l’expérience sensorielle pour apaiser le système nerveux, stimuler la vitalité et ancrer des habitudes durables.

3 packages, 3 manières de vivre l’expérience à votre rythme.

1. Package nuitées, conférences et soins individuels – 12.000 MAD / personne

La version signature du séjour.

Deux nuits dans une chambre double avec vue mer, des soins sur mesure, un accompagnement personnalisé, et un accès privilégié à des workshops exclusifs animés par des intervenants de référence en santé holistique. Une expérience d’exception pour celles et ceux qui recherchent un rééquilibrage en profondeur.

2. Package nuitées, conférences, ateliers et workshop – 8.000 MAD / personne

Une expérience immersive de deux nuits en chambre double, du vendredi soir au dimanche après-midi.

Un programme complet mêlant conférences, ateliers, cours de fitness et repas équilibrés. L’option idéale pour s’accorder un week-end de régénération tout en douceur, face à la mer.

3. One Day Pass – 1.500 MAD / personne

Une journée d’immersion dans l’univers des Wellness Days. Le pass inclut déjeuner, accès aux conférences, ateliers et workshops du jour.

Parce que le mieux-être n’est pas un luxe, mais une science de soi, chaque participant repart avec des clés concrètes pour prolonger les bienfaits au-delà du séjour.

