Une ode au Maroc: la maison de couture Cifonelli révèle sa collection printemps-été 2024

Sous la direction artistique de Lionel Peralta, PDG de Cifonelli, cette collection dépasse les frontières italiennes et vient puiser son inspiration dans le Maroc et ses diverses subtilités. De ses souks animés aux aventures dans le désert, en passant par la côte d’Essaouira et la riche culture bédouine, la collection est conçue avec deux thèmes distincts, capturant l’esprit des dunes ondulantes des régions de Marrakech et le dynamisme de la ville d’Essaouira.

Mannequins Cifonelli dans le cadre du Souk de Marrakech.

Rappelant le paysage marocain, la palette de couleur est imprégnée de tons terreux, se mêlant harmonieusement à des motifs complexes inspirés de l’artisanat local. Selon Lionel Peralta, la collection reflète la beauté et la diversité rencontrées par son équipe lors de leur expérience immersive au Maroc, encapsulant ainsi l’essence du pays dans chaque pièce.

Il invite le public à anticiper des silhouettes décontractées parées de tons pâles de rose et de neutres reproduisant le paysage dunaire de Marrakech. À côté, seront présentés des costumes élégants dans une palette de couleurs évoquant l’atmosphère urbaine d’Essaouira comme le gris chiné et le bleu marine.

«Une chose est sûre cependant, les deux lignes respirent l’élégance pour laquelle la marque est connue», déclare le directeur artistique de ce projet, expliquant que chaque pièce dégage un charme naturel, unissant harmonieusement un design avant-gardiste à un art ancien, tiré ici de l’héritage marocain.

La collection printemps-été 2024 de Cifonelli sera disponible en magasin et en ligne le 28 février. À partir de cette date, le grand public pourra découvrir des créations qui représentent une rencontre exquise entre la mode italienne et la beauté distinctive des terres marocaines.