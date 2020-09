© Copyright : DR

La compagnie aérienne low-cost commence la rentrée avec une opération de communication qui fait déjà le buzz. Pendant 48 heures, Ryanair propose en effet des billets d’avion à 5 euros pour des voyages en septembre et en octobre.

Pour la compagnie aérienne irlandaise, cette opération représente "sa plus grosse promotion de 2020". Depuis le mardi 1er septembre et jusqu'au mercredi 2 septembre jusqu'à minuit, il est en effet possible d’acquérir au prix de 5 euros des vols prévus en septembre et en octobre vers 240 destinations, notamment l’Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et le Maroc.

"C’est une occasion unique de vous offrir, à vous, à vos amis et à votre famille, un vol vers l’une des 240 destinations de Ryanair pour moins que le prix d’une pinte", annonce la compagnie dans un communiqué.



Mais comment se rendre dans ces endroits alors même que les liaisons aériennes ne sont pas encore rétablies entre certains pays et que d’autres imposent des quarantaines aux voyageurs qui arrivent sur leur sol? Enfin, quid du Maroc, où l’état d’urgence lié à la crise sanitaire a été décrété jusqu’au 10 septembre?



Ainsi, réserver et acheter des billets, aussi peu chers soient-ils, relève d’un pari sur l’avenir. Ryanair indique que "les frais de modification seront appliqués aux réservations effectuées entre le 1er septembre et le 2 septembre". A vos risques et périls.