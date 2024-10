Nation Sportive ouvre son 2ème Club UFC Gym à Rabat et 7 corners dans le royaume

C’est désormais officiel. Nation Sportive, acteur majeur dans le domaine du sport et du fitness au Maroc, a le plaisir d’annoncer l’ouverture de deux nouveaux clubs UFC Gym à Rabat (un club en propre et un corner). Après un premier succès retentissant à Casablanca, cette initiative témoigne de l’engagement du groupe à répondre aux attentes de ses abonnés tout en poursuivant sa mission de démocratisation du sport au Maroc.

Jonathan Harroch, PDG du groupe Nation Sportive, exprime sa fierté face à cette nouvelle ouverture: «Nous sommes ravis d’étendre notre présence à Rabat, une ville dynamique qui mérite des espaces sportifs modernes et accessibles. Notre nouveau club offrira un environnement propice à l’entraînement et à une vie saine, contribuant ainsi au bien-être de la jeunesse marocaine».

Avec cette expansion, Nation Sportive vise à atteindre la barre de dix UFC Gym en 2025, un objectif ambitieux qui démontre la vision à long terme du groupe pour le développement du fitness et du sport au Maroc. Des négociations pour l’ouverture d’autres clubs sous les autres enseignes du groupe sont déjà en cours, témoignant d’une dynamique en pleine croissance.

Mais plus encore, UFC Gym ouvrira sept corners dans les autres clubs du groupe sous enseigne City Club et Unique Fitness Clubs (Casablanca Lissasfa , Ain Sebaa, Californie, Tanger, Rabat Hassan2, Marrakech et Mohammedia). «La demande des consommateurs est si importante que nous avons souhaité y répondre rapidement», explique le PDG du groupe.

Au-delà de la simple offre de services sportifs, Nation Sportive joue un rôle essentiel dans la promotion d’un mode de vie actif et sain au Maroc. Grâce à ses marques emblématiques, le groupe participe à la transformation des mentalités et à l’encouragement des jeunes à intégrer le sport dans leur quotidien.

À propos de Nation Sportive:

Nation Sportive est le groupe leader dans le secteur du sport et du fitness au Maroc, propriétaire des marques City Club, Unique Fitness Clubs et UFC Gym Morocco. Le groupe s’engage à offrir des expériences sportives de qualité, accessibles à tous, et à promouvoir un mode de vie sain à travers le pays.