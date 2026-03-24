Le renouveau de l’art de vivre marocain avec The View Hotels

La vue sur mer de The View Hotels Bouznika.

Il y a des destinations que l’on visite. Et puis il y a celles que l’on ressent. De Rabat à Bouznika jusqu’à Agadir, chaque adresse The View révèle une facette différente d’un même art de vivre: contemporain, marocain, chaleureux.

Bouznika, l’horizon du bien-être

Ici, tout commence par l’évasion… une évasion habitée par le bruit des vagues, le souffle du vent, une sensation de liberté retrouvée. À Bouznika, The View devient une destination wellness à part entière. Le corps ralentit, l’esprit s’ouvre, le temps s’étire: 4 programmes régénérant qui composent une expérience immersive où chaque détail invite à lâcher prise.

Rabat, toutes vos envies sous le même toit

À Rabat, l’énergie change. Plus urbaine, plus vibrante mais toujours maîtrisée. The View s’impose comme un lieu de vie total, où tout coexiste avec élégance: séjour, travail, gastronomie, bien-être, rencontres. Une adresse où l’on peut tout vivre sans jamais sortir ou presque.

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Le matin commence en douceur, la journée s’accélère entre rendez-vous et instants suspendus, et la soirée s’ouvre sur une scène culinaire et sociale en mouvement. Ici, chaque envie trouve sa place. Et chaque moment son espace.

Agadir, la douceur de vivre et l’énergie nocturne

À Agadir, la lumière enveloppe tout. Plus instinctive, plus solaire, la destination invite à une forme d’abandon immédiat. Les journées s’écoulent entre piscine et horizon infini, portées par cette douceur balnéaire signature. Puis la nuit révèle une autre facette.

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Au Buddha-Bar, institution iconique, la musique devient vibration, les cocktails s’enchaînent, l’atmosphère s’intensifie. Au Nazka, les influences fusion rencontrent une énergie festive, contemporaine, presque électrique. Et pour les instants plus calmes, le Sensya, restaurant italien mené par un chef étoilé, réinvente avec finesse une cuisine élégante, précise, où chaque plat devient un geste.

Agadir ne se contente pas d’apaiser. Elle séduit. Elle vit. Elle s’anime.

Une scène culinaire comme signature

Dans chaque destination, la gastronomie est pensée comme une expérience à part entière. Italienne, panasiatique, méditerranéenne, fusion… les influences se croisent, dialoguent, se réinventent. Les lieux évoluent au fil de la journée, passant d’une douceur matinale à une intensité nocturne.

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Chez The View, l’hospitalité marocaine s’exprime dans sa forme la plus contemporaine. Naturelle, élégante, jamais démonstrative. Elle se ressent dans chaque geste, dans chaque regard, dans cette capacité rare à créer une expérience fluide, intuitive, profondément humaine.

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