La marque de mode marocaine Kounouz à l’honneur lors de l’événement «Strive for Perfection» de Rolls-Royce à Londres

Cet événement majeur, qui s’est déroulé dans le prestigieux Great Room de l’hôtel Grosvenor House, au cœur de Londres, en partenariat avec le Rolls-Royce Club, a marqué les 20 ans de production de Rolls-Royce à Goodwood. Ce fut une occasion pour mettre en lumière l’univers des voitures de luxe, le style de vie somptueux et les marques de renommée internationale.

Kounouz a été ainsi mise en avant en tant que marque de luxe durable dans le livre «Strive for Perfection» de Rolls-Royce. «Plus qu’une simple présentation de sa collection de mode marocaine exquise, la participation de Kounouz a été un témoignage vibrant de son engagement envers la durabilité et une étape importante dans son voyage pour faire connaître la mode marocaine au-delà des frontières et mettre en lumière l’importance de l’artisanat dans le monde de la mode de luxe», indique Kounouz dans un communiqué.

Kounouz se donne comme mission de promouvoir la richesse de la culture marocaine à travers ses collections de prêt-à-porter traditionnel avec une touche moderne. La marque est présente dans les aéroports internationaux marocains ainsi que dans les grandes villes telles que Marrakech, Casablanca, Tanger et Rabat.

Elle possède également une franchise au Koweït. «La marque vise à être une ambassadrice de la mode marocaine, tant au niveau national qu’international», souligne Kounouz.