Kim Kardashian, future reine du lifestyle?

Kim Kardashian lance sa marque dédiée à l’univers de la décoration d’intérieur.

© Copyright : DR

Après Gwyneth Paltrow et Reese Witherspoon et leurs sites dédiés au bien-être et au lifestyle, voici venu le tour de Kim Kardashian de s’intéresser à ce secteur de plus en plus prisé à Hollywood.

D’après le site E! News, Kim Kardashian aurait récemment déposé la marque KKW Home, dédiée à l’univers de la décoration d’intérieur. Vidéo. Confinée et privée de ses trois nounous, Kim Kardashian galère avec ses enfants La star de téléréalité s’apprêterait en effet à lancer sur le marché une gamme de produits spécialement conçus pour la maison. Selon les documents obtenus par E! News, cette nouvelle collection comprendrait des serviettes, des rideaux de douche, des tissus, des couettes, des bougies, une gamme de soins pour le bain, des diffuseurs d’aromathérapie, des rangements pour cosmétiques…autant de produits qui complètent à la perfection les deux précédents business de la star: KKW Beauty, une gamme de produits de beauté et Skims, une marque de lingerie.

Par Leïla Driss