Insolite: 100.000 dirhams, c’est le prix du burger le plus cher du monde

Il faut avoir vraiment très faim et disposer d’un compte bancaire bien garni pour pouvoir déguster ce burger au prix démesuré. Proposé à la table du Asador Aupa, un restaurant de Barcelone, ce sandwich pas comme les autres n’est accessible que sur invitation du chef, Bosco Jimene, aux clients les plus curieux, mais surtout les plus aisés.

Selon le site du restaurant, le chef vénézuélien d’origine basque, connu sous le nom de Bdevinkingo et qui compte plusieurs millions de followers sur Instagram et TikTok, poursuit une logique implacable pour justifier ce prix: «Le luxe ne doit pas être bruyant, il doit être inaccessible».

Pour mettre en œuvre ce principe, le fondateur du restaurant et créateur de ce burger a consacré huit années de recherches et plusieurs voyages aux États-Unis à la création du burger dont la recette est tenue secrète mais qui contiendrait «les trois meilleures viandes du monde», «le fromage le plus exclusif d’Europe» ainsi qu’une «sauce secrète à base d’une eau-de-vie de luxe», dixit le chef. On n’en saura pas plus sur les autres ingrédients qui composent la recette de ce burger qui «n’est pas un plat» mais «une expérience de luxe extrême créée uniquement pour quelques privilégiés». «Tout le reste… est censé être une surprise unique», ajoute-t-il en expliquant que ce plat est loin d’être caprice mais qu’il incarne le véritable reflet de sa valeur, avec des ingrédients introuvables et des techniques culinaires qui ne courent pas les rues. Le restaurant assure toutefois qu’il «n’utilise pas d’ingrédients futiles comme l’or ou le caviar simplement parce qu’ils sont chers».

Lire aussi : Polémique: des burgers gratuits à vie et de l'argent pour celles qui tomberont enceintes de joueurs du Mondial

Mais il ne suffit pas d’être riche pour y goûter car l’établissement précise qu’une demande doit être au préalable soumise, celle-ci n’étant étudiée que si elle répond «à tous les critères, lesquels ne sont pas divulgués». Les plus chanceux seront ensuite contactés et si d’aventure leur demande était acceptée, ce n’est qu’alors qu’elle sera placée sur liste d’attente.