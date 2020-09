"Inside Marrakesh": un beau-livre qui révèle les demeures de charme de la cité ocre

Dans l'un des jardins que montre "Inside Marrakesh: Enchanting homes and gardens".

© Copyright : Jean Casals

Imaginé et écrit par la designer Meryanne Loum-Martin, et illustré par le photographe Jean Cazals, ce bel ouvrage révèle les intérieurs et les jardins des plus belles villas de Marrakech.

Derrière les murs d’enceinte des riads, palais et demeures de Marrakech se cachent souvent de véritables paradis sur terre. Dans «Inside Marrakesh: enchanting homes and gardens», Meryanne Loum-Martin, tombée amoureuse de Marrakech lors d’un voyage en 1985, nous ouvre les portes des intérieurs de célébrités telles que Jasper Conran, Lynn Guinness, Vanessa Branson, Brice Marden... "Inside Marrakesh: Enchanting Homes and Gardens" © Copyright : DR Bien entendu, Madison Cox, qui a réalisé les jardins de la Villa Oasis, ou encore ceux de la maison Bulgari figure parmi les personnalités incontournables de ce beau-livre, tout comme Bill Willis, et le couple Yves Saint Laurent-Pierre Bergé, pour l’impact créatif que ceux-ci ont eu sur l’architecture et le paysage de cette ville impériale, au pied du Haut Atlas. Un coffee table book à feuilleter sans modération.

Par Leïla Driss