Harmonia, le nouveau visage de l’exclusivité signé KLK Living à Dar Bouazza

Affiche promotionnelle du projet résidentiel Harmonia de KLK Living, à Dar Bouazza.

Harmonia, l’un des plus récents projets résidentiels du promoteur KLK Living, ouvre ses portes à Dar Bouazza. Ce complexe fermé propose des appartements haut de gamme, conjuguant design contemporain et confort optimal, le tout dans une communauté sécurisée. Un projet éligible au programme d’aide étatique 2024-2028, facilitant l’accès à la propriété pour les classes moyennes.

Le 30/09/2025 à 13h18

Le complexe résidentiel Harmonia se profile comme une adresse de choix pour une clientèle en quête de tranquillité et de raffinement. Signé KLK Living, un promoteur reconnu pour son engagement envers l’innovation et la qualité, ce projet promet une expérience de vie exclusive. Situé idéalement à Dar Bouazza, à quelques pas de l’océan et facilement accessible par la route d’Azemmour, Harmonia garantit un cadre de vie serein et sécurisé.

L’architecture d’Harmonia est une véritable célébration du design contemporain. L’attention méticuleuse portée par KLK Living à chaque détail se manifeste dans les finitions de standing, l’aménagement pensé pour le confort et l’utilisation de matériaux de qualité supérieure.

Les appartements, allant de deux à trois chambres, ont été conçus pour créer de véritables cocons de bien-être. Un accent particulier a été mis sur l’acoustique, garantissant une insonorisation parfaite et contribuant à un sentiment de chez-soi immédiat.

Loin du tumulte de la ville, les résidents bénéficient d’une gamme complète d’équipements pensés pour le plaisir et le loisir de toute la famille: piscine, terrain omnisport et aire de jeux. Cette approche communautaire, axée sur le bien-être, renforce le sentiment d’exclusivité et de sécurité.

Un atout majeur du projet Harmonia est son éligibilité au Programme d’aide étatique 2024-2028. Ce dispositif cherche à faciliter l’accès à la propriété pour les classes moyennes grâce à une aide directe à l’acquéreur.

En s’inscrivant dans ce cadre, Harmonia confirme non seulement le respect des plans d’aménagement en vigueur, mais aussi son adhésion à des normes techniques et de qualité rigoureuses, assurant aux futurs propriétaires un investissement pérenne et de confiance.

