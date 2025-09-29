Lamalif Immobilier dévoile son nouveau projet Résidence Route10, un écrin de luxe et de quiétude

Redéfinissant les standards du luxe, la Résidence Route 10 associe cadre paisible, proximité des commodités urbaines, design raffiné et technologies avancées. Chaque villa, véritable joyau architectural, se distingue par des matériaux nobles et des finitions haut de gamme, garantissant une expérience de vie moderne et connectée. Dotées de piscines privées chauffées pour se détendre toute l’année et entourées de jardins soigneusement paysagés, ces résidences incarnent un art de vivre exceptionnel où exclusivité, élégance intemporelle et confort s’unissent parfaitement.

A coeur de la Résidence Route 10 de Lamalif Immobilier.

L’art de vivre, un confort inégalé

Les villas de la Résidence Route 10 offrent un cadre de vie unique, pensé dans les moindres détails, avec des espaces ultra-luxueux, spacieux et lumineux. Elles disposent d’un vaste double séjour avec cheminée, et quatre suites somptueuses avec salles de bain privées, assurant intimité et confort. Une cuisine moderne, entièrement équipée, ainsi qu’un espace indépendant comprenant chambre, cuisine, dressing et salle de bain avec entrée privative, viennent compléter les lieux. Cet aménagement polyvalent peut accueillir des invités, offrir une totale autonomie à un membre de la famille ou constituer un espace personnel dédié.Des intérieurs connectés, équipés d’un système de domotique avancé permettant de contrôler la maison à distance, assurent bien-être et sécurité. La climatisation gainable et le plancher chauffant garantissent un confort thermique optimal en toutes saisons. Des équipements extérieurs de prestige, comprenant une piscine chauffée et des jardins paysagers, viennent enrichir ce cadre exclusif.

Des commodités exclusives pour un lifestyle privilégié

Les résidents bénéficient de services d’exception, tels qu’une salle de sport entièrement équipée, idéale pour maintenir une condition physique optimale sans quitter la résidence, et des courts de padel privés, alliant luxe et loisirs sans compromis. Un vaste espace vert commun, incluant un parc dédié aux enfants, complète ce cadre de vie soigneusement aménagé, invitant à la détente et à la convivialité en famille ou entre amis.

Lamalif Immobilier: une signature d’excellence

Filiale de Lamalif Holding, Lamalif Immobilier s’est imposée comme une référence incontournable de l’immobilier de prestige, grâce à sa vision novatrice et son attention méticuleuse aux détails. Avec la Résidence Route 10, le groupe propose bien plus qu’un simple bien immobilier: un véritable art de vivre, alliant luxe, confort et innovation.

Découvrez la villa témoin

La villa témoin de la Résidence Route 10 est désormais ouverte à la visite. Venez explorer cet univers d’exception et laissez-vous envoûter par l’alliance parfaite entre modernité et luxe.

Pour plus d’informations et pour planifier votre visite :

Adresse : Route de l’Ourika, Marrakech 40000, Maroc

Géolocalisation : G3J4+5W Marrakech, Maroc

Bureau de vente : N°24 Camp El Ghoul, Marrakech

Contact : +212 524 42 16 41

Demande de RDV et brochure

Site web : www.lamalifimmobilier.ma

Téléphone : +212 661-891894