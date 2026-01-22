Gims dévoile son deuxième projet au Maroc et renforce son engagement pour un luxe accessible

Après le succès de son premier projet, cette nouvelle initiative marque une montée en puissance et une vision encore plus affirmée: rendre le luxe accessible, sans renoncer à l’exigence architecturale, à la qualité des prestations ni à l’expérience haut de gamme.

Annonce majeure: 50 villas d’exception à un prix inédit

Temps fort de la keynote, Gims annoncera le lancement de 50 villas exceptionnelles, pensées pour proposer un standing premium, une architecture soignée et un cadre de vie d’exception, à un prix volontairement maîtrisé, afin d’ouvrir l’accès au luxe à un public plus large.

Au-delà de ce projet immobilier, la keynote sera également l’occasion de dévoiler plusieurs annonces structurantes destinées à renforcer l’investissement de long terme de Gims au Maroc, soutenir l’économie locale, valoriser les talents marocains et contribuer activement au rayonnement international du Royaume.

Le deuxième projet de Gims au Maroc.

Un rendez-vous à forte valeur stratégique

Organisé dans un lieu emblématique de Marrakech, l’événement réunira investisseurs, partenaires institutionnels, acteurs économiques, médias nationaux et internationaux, ainsi que des personnalités influentes. Le format de la keynote a été conçu avec une exigence particulière: déroulé clair, prises de parole maîtrisées, séquence presse intégrée et projection concrète post-keynote.

Pour toute demande d’invitation à l’événement: gims.horizonmorocco.com

Informations clés

Date: 26 janvier 2026

Heure: à partir de 17h00

Lieu: Meydene – M Avenue, Marrakech

Site officiel: gims.horizonmorocco.com

Artiste, entrepreneur et investisseur, Gims développe des projets à la croisée de la création, de l’innovation et de l’investissement stratégique. Son implantation au Maroc s’inscrit dans une vision de long terme, fondée sur la transmission, la création de valeur et l’impact durable.