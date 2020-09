© Copyright : DR

Fan de mode et d’art, Brigitte Macron a associé ses deux passions en un objet de style: un masque signé par l’artiste marocain Mehdi Qotbi.

Respecter les gestes barrière avec style et élégance? C’est possible. C’est du moins ce que nous a prouvé à nouveau la première dame française en portant un masque arty made in Morocco.

Accompagnant son époux, Emmanuel Macron, en déplacement dans le Gers pour faire la promotion des journées du patrimoine en temps de pandémie, Brigitte Macron n’a pas manqué l’occasion de marquer le coup à sa manière.

Grande amoureuse des arts, Brigitte Macron portait ainsi à cette occasion un masque réalisé par Mehdi Qotbi, reconnaissable entre mille, celui-ci représentant l’une des toiles de l’artiste et président de la Fondation nationale des musées du Maroc, la FNM.

Brigitte Macron porte un masque signé Mehdi Qotbi.

© Copyright : DR

Contacté par Le360, Mehdi Qotbi s’est dit très heureux de voir la première dame française porter l’une de ses créations. «Madame Macron m’a fait le bonheur de m’inviter à déjeuner il y a quelques jours. Elle a beaucoup aimé le foulard que je portais, l’une de mes créations, et je lui ai fait envoyer deux masques représentant l’une de mes toiles».

Mehdi Qotbi ne fabrique pas pour autant des masques. «J’aime porter ce que je crée», nous explique l'artiste qui n’en est pas à sa première création de style. Celui-ci a en effet collaboré en 2009 avec la maison Dior pour la création d’un foulard Dior signé Mehdi Qotbi.

Et ce n’est pas la première fois non plus que Brigitte Macron porte l’une de ses créations. En 2017, lors d’une visite à Abu Dhabi, elle était ainsi apparue voilée de ce même foulard.

Brigitte Macron à Abu Dhabi.

© Copyright : DR

Avec plusieurs cordes à son arc, le président de la FNM compte d’autres collaborations avec des maisons de luxe, telles que Chaumet pour laquelle il a signé une montre.