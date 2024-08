Étude: adopter un régime végétalien pendant deux mois permettrait de rajeunir

Une équipe de scientifiques américains de l’université de Stanford, en Californie, a récemment découvert que manger uniquement des mets végétaliens pendant huit semaines entraînait une réduction des estimations de notre âge biologique.

Pour mener à bien cette découverte, qui a fait l’objet d’une étude parue dans la revue BMC Medicine, l’équipe américaine a mené un essai sur 21 paires de jumeaux adultes, dont 77% de femmes, âgés en moyenne de 40 ans et d’un indice de masse corporelle (IMC) moyen de 26 Kg/m2. À la lumière de recherches antérieures, qui avaient déjà prouvé que des niveaux accrus de méthylation de l’ADN sont associés au vieillissement, les scientifiques se sont attachés à observer ces mêmes niveaux et les effets moléculaires qui en découlent, dans le cadre d’un régime végétalien à court terme.

Pour ce faire, il a été demandé à l’un des jumeaux de chaque paire de suivre un régime omnivore pendant huit semaines -comprenant entre 170 et 225 grammes de viande, un œuf et une portion et demie de produits laitiers chaque jour- et à l’autre jumeau de suivre un régime végétalien pendant la même durée.

Pendant ces deux mois de test, les participants ont, au cours de la première moitié de l’étude, mangé les plats qui leur ont été préparés, pour ensuite se nourrir des repas qu’ils préparaient eux-mêmes au cours de la deuxième tranche de l’étude, après avoir suivi des cours de nutrition.

Au terme de cette étude de deux mois, l’équipe a observé une diminution des estimations de l’âge biologique des participants qui suivaient un régime végétalien, après avoir analysé des échantillons de sang prélevés auprès des participants au début, à la quatrième et à la huitième semaine de l’étude.

«Nous avons également observé une diminution de l’âge du cœur, des hormones, du foie et des systèmes inflammatoire et métabolique des participants qui ont suivi un régime végétalien, mais pas omnivore, pendant huit semaines», a déclaré Pr Christopher Gardner, de l’université de Stanford.

Les chercheurs ont par ailleurs relevé que les participants qui suivaient un régime végétalien ont perdu deux kilos de plus en moyenne que ceux qui suivaient un régime omnivore, en raison des différences dans la teneur en calories des repas fournis au cours des quatre premières semaines de l’étude. Et de suggérer ainsi que les variations de perte de poids pourraient avoir contribué aux différences observées dans l’âge épigénétique entre les deux groupes. Des recherches supplémentaires seraient ainsi nécessaires pour étudier la relation entre la composition alimentaire, le poids et le vieillissement, en plus des effets à long terme des régimes végétaliens.