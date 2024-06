Les graves conséquences sur la santé du lissage brésilien des cheveux et du peeling du visage

Une alerte sur l’impact du lissage brésilien des cheveux sur la santé a été lancée par l’Académie nationale de médecine en France. Selon l’institution, cette pratique très courante dans les salons de coiffure pour obtenir des cheveux parfaitement lisses sur la durée, garantis sans frisottis et ce, malgré l’humidité, aurait en fait de graves conséquences sur la santé.

En effet, dans un communiqué publié récemment, l’Académie nationale de médecine alerte sur l’utilisation par le biais de cette pratique de l’acide glyoxylique, un ingrédient qui peut entraîner une insuffisance rénale aigüe.

Alors que le formaldéhyde, agent chimique utilisé pour défriser est interdit depuis 2013, car classé cancérigène, ce n’est pas le cas de l’acide glyoxylique, qui peut pourtant avoir des effets néfastes lorsqu’il est en contact avec la peau, les yeux ou lorsqu’il est inhalé.

Une étude, publiée en mars 2024 dans la revue scientifique The New England Journal of Medicine, et à laquelle se réfère l’Académie de médecine, décrit ainsi le «cas d’une femme de 26 ans, sans antécédent médical, qui a présenté trois épisodes consécutifs d’insuffisance rénale aiguë régressifs après un défrisage des cheveux».

Il a ainsi été établi que l’insuffisance rénale aiguë dont la patiente souffrait était liée à la formation de cristaux d’acide oxalique au niveau des tubules rénaux. Lesdits cristaux ont été induits par l’acide absorbé par le cuir chevelu et la peau lors du lissage.

Les recommandations de l’Académie nationale de médecine en France

À la lumière de ces résultats, l’institution alerte sur les risques auxquels s’exposent les clientes et les salons de coiffure pratiquant le lissage brésilien, se référent à «des articles scientifiques récents (qui) ont alerté sur les risques pour la santé liés à l’utilisation cosmétique de cette molécule». Ainsi, prévient-on, c’est dans les 24h à 48h qui suivent un lissage brésilien que peuvent se manifester les premiers signes d’une insuffisance rénale aiguë. Douleurs abdominales aiguës, nausées et vomissements peuvent alors subvenir.

L’Académie nationale de médecine recommande ainsi aux personnes présentant des lésions du cuir chevelu de ne pas faire de lissage brésilien, afin de ne pas favoriser la pénétration de l’acide glyoxylique dans le corps.

Les peelings du visage épinglés à leur tour

Toutefois, les recommandations de l’Académie nationale de médecine ne concernent pas que le lissage brésilien mais aussi les peelings du visage. Mis en cause, l’acide glycolique qui, métabolisé en acide glyoxylique, est utilisé à des concentrations le plus souvent proches de 30%, ce qui pourrait représenter un danger pour la santé. «L’absorption de l’acide glycolique par la peau dépend du pH du produit, de sa concentration, de la durée d’exposition sur la peau et des propriétés lipophiles du produit», précise-t-elle.