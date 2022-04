© Copyright : DR

Dans un clip publicitaire réalisé par la marque de prêt-à-porter américaine Ralph Lauren, la top britannico-marocaine Nora Attal a posé en famille une nouvelle fois.

Dans cette vidéo de trente secondes partagée sur les réseaux sociaux, il est question de famille et de célébration. Nora Attal se dévoile auprès de ses proches, en l’occurrence ses parents, ses frères et sœurs ainsi que son fiancé, le photographe Victor Bastidas, à un moment bien particulier: celui de l’Aïd.

Partageant des dattes avant de passer à table, la famille Attal, tout de Ralph Lauren vêtue, partage des souvenirs et des rires en se plongeant dans un album photos.

«Chez moi, c’est là où je me sens bien», explique Nora Attal sur ces images de vie de famille.

«Je suis reconnaissante d’avoir des personnes autour de moi qui me soutiennent et qui sont là pour moi quand j’ai besoin d’eux», poursuit la top, qui défile pour les plus grandes maisons de couture au monde.

«Le moment que je préfère pendant l’Aïd, c’est la célébration, c’est être tous ensemble, faire un grand repas familial», poursuit Nora Attal avant de conclure, «la famille c’est tout».

Ce n’est pas la première que la famille Attal se réunit pour une campagne publicitaire ou un magazine.

En novembre 2020, la marque américaine avait fait appel aux Attal pour une campagne anglaise, inspirée de l’esprit des fêtes de fin d’année.

En 2019, c’est cette fois-ci au Maroc que les Attal posaient devant l’objectif de l'édition italienne du magazine Vogue pour un article consacré à l'ADN et à la transmission d'un héritage culturel.