En Californie, une villa d’influence marocaine des années 1950 renaît après une restauration majeure

Construite en 1957 dans le quartier Thunderbird Heights de Rancho Mirage, la propriété qui offre une vue spectaculaire sur la vallée de Coachella, en Californie, a été mise en vente sur le marché de l’immobilier et affiche un prix de 5,9 millions de dollars, rapporte le média Mansion Global.

Connue sous le nom de White Shadows, la demeure située entre Palm Springs et Palm Desert a été conçue par un célèbre duo d’architectes de Los Angeles, Henry Eggers et Walter Willkman. Aurait également participé à la conception de la maison, notamment en y apportant les détails artisanaux qui font sa spécificité, l’architecte et designer de meubles britannique TH Robsjohn-Gibbings, qui comptait parmi ses clients célèbres Aristote Onassis.

L’histoire de cette maison est assez étonnante. Ayant fait l’objet d’une saisie par le passé, de nombreux éléments d’origine – dont les paravents en bois, les luminaires et même les robinets et les poignées de porte – avaient été arrachés lors de son dernier changement de propriétaire. Acquise en 2013 par un couple de Los Angeles, ceux-ci ont pu retrouver les anciens éléments intérieurs dans un garde-meuble à Palm Springs, les ont rachetés et sont parvenus à les réintégrer dans la maison au cours de travaux de restauration et de rénovation.

L'une des façades de Rancho mirage house.. DR

Située sur un domaine de plus de 4.000 m², la demeure s’étend sur une surface de près de 700 m² et comprend une maison principale dotée de quatre chambres et sept salles de bain, une maison d’hôte composée de trois chambres et trois salles de bain, ainsi qu’un studio de gardien avec une chambre et une salle de bain.

La demeure est également agrémentée d’une piscine avec une fontaine, des bassins réfléchissants, un belvédère, un garage pour trois voitures et deux cheminées.