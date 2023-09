Elue Miss Midi-Pyrénées 2023, la Franco-Marocaine Nadine Benaboud dans la course au titre de Miss France

Elue parmi douze candidates en compétition pour décrocher le titre de reine de beauté de leur région, Nadine Benaboud, qui avait précédemment été couronnée Miss Hautes-Pyrénées en 2021, avait terminé deuxième dauphine au concours de Miss Midi-Pyrénées et a été sacrée Miss Gers 2023 le 1er juillet dernier à Castéra-Verduzan, a remporté le titre de Miss Midi-Pyrénées 2023.

La jeune femme, qui s’inscrit désormais dans la course au titre national de Miss France 2024, est âgée de 22 ans. Elle est titulaire d’un bac professionnel accompagnement, soins et services à la personne et travaille en tant que chargée de clientèle dans une concession automobile, rapporte le quotidien français La Dépêche.

Originaire du Maroc, née à Tarbes en France, la belle brune de 1,71 m a aussi vécu sept ans en Norvège et parle norvégien, suédois, arabe et français.

Nadine Benaboud représentera la région Midi-Pyrénées au concours Miss France 2024 qui se déroulera le 16 décembre à Dijon.