Elie Saab lance son premier projet de résidences lifestyle brandées à Casablanca

Avec Elie Saab Casablanca – Art of Living, la capitale économique du Royaume accueille un projet inédit qui marque l’entrée officielle de la marque libanaise dans le résidentiel brandé au Maroc. Pensé comme un nouveau modèle d’habitat haut de gamme, ce projet ambitionne de redéfinir les codes de l’art de vivre à Casablanca, à travers une approche mêlant élégance, confort et exigence architecturale.

Présenté comme le premier projet lifestyle brandé du pays, Elie Saab Casablanca – Art of Living s’inscrit dans une dynamique de montée en gamme du marché immobilier marocain. Il se distingue par une vision globale du luxe, intégrant architecture, design intérieur, services et environnement, dans un cadre pensé pour une clientèle exigeante, locale et internationale.

Le projet a été conçu par le cabinet d’architecture international «Saota», en collaboration avec le cabinet casablancais «Uniarchi». L’ensemble se caractérise par une architecture contemporaine aux lignes audacieuses, conçue pour valoriser la lumière naturelle et créer une continuité fluide entre espaces intérieurs et extérieurs. «Ce projet est une expérience soigneusement conçue, qui équilibre design contemporain et ancrage dans son environnement. Chaque ligne, matériau et texture a été choisi pour exprimer élégance et confort», déclare Roxanne Kaye, Principal chez Saota.

Une villa du projet Elie Saab Casablanca – Art of Living.

Les intérieurs imaginés par Elie Saab Maison traduisent l’ADN de la marque à travers un design raffiné, intemporel et minutieusement travaillé. Chaque résidence a été pensée pour offrir des espaces harmonieux, où sophistication et fonctionnalité cohabitent, tout en respectant les standards internationaux les plus élevés.

Le projet proposera une collection exclusive de villas et d’appartements de luxe. Les villas, conçues par Saota, seront disponibles en configurations de quatre et cinq chambres, avec des surfaces construites pouvant atteindre 646 m² et des terrains allant jusqu’à 880 m². Deux univers esthétiques, inspirés des collections Haute Couture, seront proposés: Printemps/Été, aux tonalités lumineuses et aériennes et Automne/Hiver, aux nuances plus chaleureuses et enveloppantes.

En complément, des appartements, duplex et penthouses de deux à quatre chambres, pouvant atteindre 1.000 m², viendront enrichir l’offre. Plusieurs unités bénéficieront de vues sur l’océan Atlantique, ainsi que de piscines et jardins privés.

Les résidents auront accès à un ensemble d’équipements exclusifs, incluant un clubhouse privé, un service de conciergerie, un studio de fitness ouvert sur l’Atlantique, un espace de co-working, un lobby d’accueil, une piscine chauffée et une piscine à débordement. Le projet intégrera également des espaces dédiés aux enfants, des zones de loisirs extérieures et un service de maintenance dédié.

«Notre partenariat avec Art of living représente une étape importante dans notre évolution en tant que marque lifestyle. Ce projet reflète notre volonté de créer des lieux où luxe, confort et sens artistique se rencontrent»», déclare Elie Jr, CEO du groupe Elie Saab.

De son côté, Anis Sefrioui, CEO du groupe Arena Property Development, souligne que ce développement incarne leur engagement envers une architecture pionnière et durable. «Nous sommes convaincus qu’il établira un nouveau standard du luxe à Casablanca», partage-t-il.

Ahmed Lahlou, directeur général d’Ektar, rappelle enfin que «ce projet est avant tout le résultat d’un travail collectif, porté par la mobilisation de partenaires de très haut niveau et la confiance d’investisseurs engagés. Cette vision s’est construite avec exigence et cohérence», conclut-il.