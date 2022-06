© Copyright : DR

En visite au Maroc du 20 au 23 juin 2022, Ayelet Shaked, a documenté, sur son compte Instagram, son voyage dans ce pays pour lequel elle semble avoir eu un véritable coup de cœur.

«Bonjour tout le monde depuis le Maroc, je suis en visite politique importante dans ce merveilleux pays avec des gens adorables qui nous reçoivent chaleureusement et affectueusement», écrivait, il y a trois jours, la ministre de l’Intérieur israélienne sur son compte Instagram après avoir, explique-t-elle, «terminé deux réunions fructueuses avec le ministre de l’Intérieur et le ministre des Affaires étrangères».

Suite à ces rencontres dont l’objectif pour Ayelet Shaked est «de signer un accord final pour amener des travailleurs étrangers pour les soins infirmiers et le bâtiment du Maroc en Israël», poursuit-t-elle sur son réseau social, celle-ci s’est rendue à Marrakech pour une visite autrement importante.

«Je viens de terminer une visite incroyable au quartier juif de Marrakech. Une visite qui a débuté à l’ancienne synagogue qui fonctionne depuis 500 ans, dans l’une des plus anciennes communautés (juives) du monde qui se trouve à Marrakech depuis 800 ans», explique Ayelet Shaked en préambule d’un post sur instagram.

Dans cette même publication, la ministre, dont le père est d'origine irakienne, relate cette visite plus en détail. «Nous avons visité l’ancien cimetière ‘Beit Moed For Every living’ qui témoigne de la vie de la communauté juive à Marrakech sur des centaines d’années. Cela fait longtemps que je n’ai pas été aussi enthousiaste que lors de cette visite au Maroc et à Marrakech en particulier», s’est extasiée Ayelet Shaked, très touchée par «ce merveilleux pays» où les deux communautés cohabitent depuis des siècles «dans la paix et l’amitié».

Elle partage ensuite une photo d’elle dans une allée de la Mamounia.

Ayelet Shaked a ensuite épousé la tenue traditionnelle marocaine en revêtant un somptueux caftan vert à l’occasion d’un dîner organisé à Marrakech.

«Le Maroc est un pays merveilleux avec des gens merveilleux», a-t-elle écrit en commentaire de cette photo, postée depuis Israël que la ministre a regagné vendredi.

Capture d'écran de la story instagram d'Ayelet Shaked, en caftan marocain de couleur verte, lors de sa visite à Marrakech.

Une photo également partagée dans sa story avec pour fond musical la chanson populaire marocaine «Sidi Hbibi» de Salim Halali, dans une reprise signée Lehakat Sfataim, chanteur au répertoire musical judéo-marocain.