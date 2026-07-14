Aiguebelle, le luxe du vrai chocolat au service de l’ambition d’une glace premium Made in Morocco

Rarement une diversification aura été aussi cohérente avec l’ADN d’une entreprise. Forte de plus d’un siècle et demi d’expertise dans le chocolat, la Compagnie Chérifienne de Chocolaterie fait entrer Aiguebelle sur le marché des glaces en s’appuyant précisément sur ce qui a construit sa réputation: la maîtrise du véritable chocolat.

Transformer un héritage chocolatier en avantage concurrentiel

Le marché mondial de la glace premium est caractérisé par une montée en gamme où l’expérience gustative devient un élément de différenciation majeur.

Aiguebelle est la première glace à avoir une vraie bonne couche de chocolat qui rappelle la tablette.

Cette stratégie permet au groupe de capitaliser sur un actif historique difficilement réplicable, notamment sa maîtrise du chocolat. L’expérience recherchée est celle d’une coque craquante rappelant la dégustation d’une tablette Aiguebelle, transposée à l’univers de la glace.

Autrement dit, l’innovation ne consiste pas uniquement à lancer une nouvelle catégorie de produits, mais à transférer un savoir-faire industriel reconnu vers un marché connexe.

Six références pour couvrir les principaux segments premium

La nouvelle gamme s’articule autour de six créations destinées à répondre à différents profils de consommateurs.

Les amateurs de douceur retrouveront une glace crème noisette enrobée de chocolat au lait, ainsi qu’une version vanille recouverte de chocolat au lait et d’éclats de noisettes.

Pour les consommateurs privilégiant des saveurs plus intenses, la marque propose une glace vanille sous une coque de chocolat noir, un Napolitain noir mariant vanille et chocolat noir à 72% de cacao, une version vanille au chocolat au lait agrémentée d’amandes torréfiées ainsi qu’une recette associant glace chocolat, chocolat noir et amandes croquantes.

Au-delà de la diversité des recettes, l’ensemble de la gamme repose sur une même logique: valoriser des ingrédients identifiables et maintenir le chocolat comme élément central de l’expérience.

L’arrivée d’Aiguebelle intervient dans un marché où les références premium restent essentiellement associées aux grandes marques internationales, tandis que les acteurs historiques marocains occupent principalement le milieu de gamme.

En s’appuyant sur son image de marque et sur une fabrication locale, Aiguebelle entend modifier cet équilibre concurrentiel. Le pari consiste à offrir un produit premium répondant aux standards internationaux tout en conservant un positionnement compatible avec les attentes du consommateur marocain.

Cette stratégie pourrait contribuer à dynamiser un segment où la différenciation repose désormais autant sur la qualité des ingrédients que sur l’origine des produits.

L’entreprise cherche ainsi à créer une alternative nationale capable de rivaliser avec les références importées sur leur propre terrain.

Le «Made in Morocco» comme levier de création de valeur

Le positionnement «Proudly Moroccan» revendiqué par l’entreprise dépasse ainsi le registre de la communication. Il traduit une volonté d’inscrire la croissance future de la marque dans une logique de production locale, d’innovation industrielle et de valorisation du savoir-faire marocain.

Après avoir construit son identité autour du chocolat pendant 158 ans, Aiguebelle engage une nouvelle phase de son développement en investissant un marché où la montée en gamme devient un facteur clé de différenciation.

Cette diversification illustre également une évolution plus profonde de l’industrie agroalimentaire marocaine, où les entreprises historiques cherchent désormais à créer davantage de valeur par l’innovation, la maîtrise industrielle et le développement de produits premium fabriqués localement. C’est sur cet axe que la Compagnie Chérifienne de Chocolaterie place le curseur de son développement.