A Bruxelles, les prénoms arabo-musulmans occupent toujours le haut du podium en 2022

Le site officiel Statbel, qui délivre chaque année des statistiques pour la Belgique, a publié les dernières tendances au titre de l’année 2022 en matière de prénoms à l’échelle du pays, des régions et des communes.

Si les prénoms Olivia et Noah ont remporté les suffrages en 2022 en étant les prénoms les plus donnés aux nouveau-nés à l’échelle nationale, les tendances varient considérablement à l’échelle régionale.

C’est ainsi le cas à Bruxelles, où les prénoms Adam et Mohamed ont été les plus populaires pour les garçons en 2022, suivis dans le top 10 de Yannis, Amir, Noah, Rayan, Imran, Lucas et Liam.

Du côté des filles, c’est le prénom Nour qui s’impose à Bruxelles, suivi de Lina, Olivia et Sofia.

Sans surprise, les prénoms les plus en vogue diffèrent en fonction des communes. Ainsi, si Mohamed est le prénom le plus populaire entre 2013 et 2022 à Molenbeek, Saint-Gilles, Forest, Saint-Josse et Schaerbeek, communes où vit principalement une population issue de l’immigration, Gabriel et Arthur occupent la première place dans le sud-ouest bruxellois, notamment à Ixelles, Watermael-Boitsfort et Uccle.