Troisième édition des International Arabic Women Cancer Days

Cet événement se tiendra les 17 et 18 mai 2024 au campus de la Ligue Arabe de l’UM6SS. Il réunira plusieurs experts nationaux et internationaux dans le domaine des cancers gynécologiques.

Au programme de ce congrès, des workshops, des formations et des essais cliniques couvrant des thématiques telles que la chirurgie, la radiothérapie, les soins palliatifs et la réhabilitation post chirurgie. Ces sessions seront animées par des spécialistes, offrant ainsi une occasion d’échanger sur les dernières avancées liées aux cancers gynécologiques.

Inscrivez-vous gratuitement à cet événement d’envergure internationale et assistez aux conférences en présentiel ou à distance, à travers le lien suivant:

https://parsgo.org/homepage/parsgo-morocco-meeting-2024.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au 06 00 06 71 81.

À propos de l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé:

Créée en juillet 2014, l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé est une université pluridisciplinaire offrant un panel de formations à travers ses facultés et grandes écoles. Relevant de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, l’UM6SS est une institution à but non lucratif, qui délivre des diplômes nationaux reconnus par l’État.

Axée sur les domaines des sciences et de la santé, l’UM6SS a été conçue pour répondre au besoin croissant en professionnels de santé qualifiés au Maroc. Sa mission consiste à former des compétences engagées dans l’amélioration de la santé publique au Maroc, à travers un écosystème intégré qui offre l’infrastructure et la capacité pour réussir des projets innovants dans les domaines des sciences et de la santé.

À propos de l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI de Bouskoura:

L’Hôpital Universitaire International Mohammed VI (HUIM6) est un établissement de santé privé à but non lucratif offrant une gamme complète de soins et de services médicaux. Il fait partie intégrante d’un écosystème intégré relevant de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, et vient renforcer la stratégie gouvernementale dans la mise en placede structures de soins et d’enseignement au niveau national. S’étendant sur une surface de 47.000 m², et disposant d’une capacité hospitalière de 325 lits et places, l’HUIM6 se distingue par son environnement de soins agréable et une prise en charge individualisée, reposant sur un personnel qualifié et expérimenté, ainsi que sur des équipements de pointe conformes aux normes internationales.

À propos de la Pan-Arabian Research Society of Gynecological Oncology:

La Pan-Arabian Research Society of Gynecological Oncology est une association à but non lucratif fondée le 30 octobre 2016. PARSGO offre une plateforme internationale de discussion et d’échange entre ses membres ayant un intérêt professionnel dans la prévention, le traitement et la recherche sur les cancers gynécologiques.

À propos de l’European Society of Gynecological Oncology:

Fondée en 1983, l’European Society of Gynecological Oncology est une organisation à but non lucratif et un forum en pleine croissance regroupant plus de 2 400 professionnels de toute l’Europe et du monde entier, dédiés à la promotion de soins de la plus haute qualité pour les femmes atteintes de cancers gynécologiques. L’ESGO s’efforce d’améliorer la santé et le bien-être des femmes atteintes de cancers gynécologiques par la prévention, la recherche, l’excellence des soins et l’éducation.