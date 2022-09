© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360

Après une première semaine riche en conférences, activités estudiantines, et en évènements de taille, l’Université Euromed de Fès (UEMF) scelle aujourd’hui un partenariat avec Webhelp, qui emploie plus de 10500 collaborateurs au Maroc avec 4500 sur Fès, faisant de Webhelp le premier employeur privé de la Région Fès-Meknès.

La convention, paraphée par le Président de l’UEMF, le Pr. Mostapha Bousmina et le Directeur Général de Webhelp Maroc, Redouane Mabchour, couvre plusieurs volets reliés à la formation et à la montée en compétence du personnel de Webhelp qui s’attaque désormais aux métiers de l’ingénierie, de l’IoT (Internet des objets), de l’ITO (Information Technology Outsourcing), du BPO (Business Process Outsourcing), des Big data et des métiers du numérique, qui est l’une des spécialités phare de l’Université Euromed de Fès qui possède la seule école d’ingénieurs dans l’espace Euro-Africain complètement dédiée à l’Ingénierie Digitale et à l’Intelligence Artificielle.

Cet accord s’inscrit dans la continuité des relations fortes que l’UEMF entreprend avec le monde socioéconomique et industriel et la mise en continu de son triptyque «formation, recherche-innovation et ouverture sur les métiers du futur».

En vertu de cet accord, les deux parties s’engagent à mutualiser leurs efforts afin de mettre en place une série de mesures à même de dynamiser l’insertion professionnelle des jeunes lauréats de l’UEMF et d’accompagner Webhelp dans l’amélioration des compétences de son personnel, ainsi que dans l’organisation des évènements au profit des jeunes, à l’instar du Hackaton co-organisé par les deux partenaires du 21 au 23 septembre au profit d’une centaine de jeunes de l’UEMF.

Ceux-ci sont appelés à rivaliser d’ingéniosité pour répondre à une problématique concrète en présence des experts de Webhelp et du CRI et encadrés par des professeurs de l’Euromed Business School, de l’Ecole d’Ingénierie Digitale et d’Intelligence Artificielle et de la Direction de l’Entreprenariat et de la Coopération Socio-économique de l’UEMF.

«Cette convention permettra d’une part la facilitation de l’accès des lauréats de l’UEMF au sein de Webhelp et d’autre part d’utiliser le dispositif de formation de l’Université pour nous aider à monter en compétence dans certains métiers d’ingénierie et du numérique. Notre ambition est d’accompagner l’évolution et la croissance du secteur de l’outsourcing au Maroc», précise Redouane Mabchour, Directeur Général de Webhelp Maroc.

Cet évènement vient enrichir la rentrée universitaire de l’UEMF qui a organisé plusieurs événements marquants: semaine d’intégration, conférence internationale autour de «l’interface Science-Gouvernance dans la région Euromed» en partenariat avec l’Université Euro-méditerranéenne EMUNI de la Slovénie et l’Union pour la Méditerranée avec la participation des conférenciers d’une vingtaine de pays, l’organisation de la réunion du bureau exécutif de l’ASRIC (African Science, Research & Innovation Council) qui relève de l’Union Africaine et qui est présidé en ce moment par le Professeur Mostapha Bousmina, au nom de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, dont il est le Chancelier, et enfin la conférence du 21 septembre, qui sera animée par le Dr. Rachid Achachi, sur la thématique suivante: Spinoza ou la libération par la connaissance.