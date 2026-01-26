Entreprise

REDMI Note 15: le meilleur de la technologie aux meilleurs tarifs

La série REDMI Note 15 de Xiaomi présentée au Maroc.

Le 26/01/2026 à 15h34

VidéoXiaomi lance au Maroc sa série REDMI Note 15, une gamme qui impose durabilité Titan, autonomie longue durée et performances avancées. Composée de trois modèles, elle combine batteries puissantes et fonctionnalités pensées pour le quotidien, offrant aux utilisateurs une expérience complète à des prix compétitifs.

Xiaomi débarque sur le marché marocain avec sa nouvelle série REDMI Note 15, qui comprend trois modèles: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro et REDMI Note 15. Sous le slogan REDMI Titan Durability, la marque met en avant une robustesse renforcée et une expérience fiable au quotidien.

Cette nouvelle génération se distingue par l’autonomie de ses batteries et la rapidité de charge. Le REDMI Note 15 Pro+ 5G est équipé d’une batterie de 6.500 mAh avec la charge ultra-rapide 100W HyperCharge et la charge inversée 22,5W, tandis que le REDMI Note 15 intègre une batterie de 6.000 mAh, capable de tenir toute la journée. Les modèles Pro disposent également d’un système de gestion énergétique qui optimise l’efficacité de la batterie sur le long terme.

En matière de durabilité, Xiaomi renforce ses smartphones avec la REDMI Titan Structure et le verre Corning Gorilla Glass Victus 2, capables de résister à des chutes jusqu’à 2,5 mètres. La série bénéficie aussi d’une protection élevée contre l’eau et la poussière (IP66/IP68/IP69/IP69K) et de la technologie Wet Touch 2.0, qui assure une réactivité optimale de l’écran même en conditions humides.

La série se distingue également par ses performances en photographie et multimédia. Le REDMI Note 15 Pro+ 5G est équipé d’un capteur principal 200MP avec zoom optique 2x et 4x, tandis que le REDMI Note 15 propose une caméra 108MP, offrant des photos nettes et détaillées. Tous les modèles intègrent des processeurs Snapdragon ou MediaTek, des écrans AMOLED lumineux jusqu’à 3.200 nits et une amplification sonore jusqu’à 400% sur la version Pro+, pour une expérience complète.

Lire aussi : Téléphonie: Xiaomi lance une révolution dans le monde des smartphones avec la série Redmi Note 14

La série REDMI Note 15 est disponible au Maroc à partir de 4.199 MAD pour le Pro+ 5G, 2.999 MAD pour le Pro et 2.039 MAD pour le modèle standard, permettant à Xiaomi d’offrir des options variées alliant performance, solidité et excellent rapport qualité-prix.

