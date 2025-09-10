5G: 60% de smartphones déjà compatibles

Alors que la Tunisie et l’Égypte ont déjà franchi le cap de la 5G, le Maroc s’apprête à entrer dans la course avec un lancement prévu d’ici fin 2025. Selon un rapport du spécialiste américain Ookla, repris par L’Économiste dans son édition du jeudi 11 septembre, ce déploiement ne sera pas seulement une avancée technologique, mais aussi une manœuvre stratégique liée aux ambitions du Royaume sur la scène internationale. L’étude, basée sur les données de Speedtest Intelligence, montre que le marché marocain est déjà prêt: près de 60% des smartphones en circulation sont compatibles avec la 5G, constituant une base solide pour une adoption rapide.

Dans un contexte où la Tunisie a déjà dépassé le Maroc dans l’indice mondial de performance mobile d’Ookla, avec des vitesses dépassant les 300 Mbps contre 100 Mbps en Égypte, le Royaume ambitionne de rattraper son retard et de se positionner en leader régional, lit-on. Les opérateurs télécoms marocains se préparent activement à ce lancement, avec des investissements concentrés sur les zones stratégiques. À Rabat, par exemple, davantage de quartiers étaient déjà couverts par la 5G au deuxième trimestre 2025 par rapport à la fin 2024. Selon Karim Yaici, analyste principal chez Ookla pour la région Moyen-Orient et Afrique, l’adoption par les consommateurs devrait s’accélérer dès la première année, compte tenu du taux élevé de compatibilité des appareils.

Le Maroc a choisi de lier ce déploiement à des événements sportifs d’envergure. Plutôt qu’un lancement national immédiat, la 5G sera d’abord activée dans les six villes hôtes de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Marrakech et Agadir) afin de tester le réseau dans des conditions de forte affluence et de visibilité internationale. Cette stratégie s’inscrit dans les objectifs du plan Digital Morocco 2030, qui vise à couvrir 45 % de la population en 5G d’ici fin 2026 et 85% à l’horizon 2030. L’attribution récente des fréquences a par ailleurs ouvert une nouvelle ère de compétition entre opérateurs.

Dans la région, la Tunisie s’est imposée comme pionnière avec un lancement en février 2025, combinant les bandes 700 MHz et 3 500 MHz, ce qui lui a permis de dépasser le Maroc dans le classement mondial d’Ookla. L’Égypte, plus grand marché mobile avec 116 millions d’abonnés, a suivi en juin 2025 avec des vitesses dépassant 100 Mbps, même si le coût des équipements reste un frein potentiel. L’Algérie, pour sa part, avance prudemment avec un lancement prévu au troisième trimestre 2025 dans huit provinces pilotes, alors que 60 à 70% des smartphones du pays sont déjà compatibles.

Au Moyen-Orient, les pays du Golfe ont été les premiers à adopter la 5G dès 2019-2020, rapidement rejoints par la Jordanie en 2023. D’autres pays préparent leur entrée, comme la Turquie, qui lancera ses services en 2026, ou l’Irak, déjà en phase de mise en place des infrastructures. Ces dynamiques régionales confirment que la 5G est devenue un levier essentiel de compétitivité et de transformation numérique, et le Maroc entend bien ne pas rester en marge de cette révolution.