Pour la septième année consécutive, le groupe Attijariwafa bank est arrivé en tête de la campagne de paiement de la vignette sur les véhicules automobiles et la taxe à l’essieu 2022.

Les chiffres de la Direction générale des impôts (DGI), arrêtés au 31 janvier 2022 (soit au dernier jour de la campagne), font ressortir une part de marché de Attijariwafa bank de 42%, à la fois en nombre et en volume de la vignette et la taxe à l’essieu payées, avec un total de 1.185.426 vignettes payées sur ses canaux de distribution, contre 1.058.931 en 2021.

Cette performance est le résultat d’une large contribution des canaux digitaux (Attijarinet, Attijari Mobile, Attijari CIB, Attijari Entreprises et «payvignette.ma») avec une part en forte croissance, mais aussi de l’ensemble du réseau physique du Groupe (réseau Attijariwafa bank et de sa filiale Wafacash) qui compte plus de 3.000 agences, ainsi que le réseau de proximité affilié à la marque Fawatir qui compte plus de 5.400 points de service.

«Grâce à la mobilisation du réseau du groupe Attijariwafa bank, ce dernier démontre encore une fois son engagement et sa mobilisation pour l’accompagnement des projets nationaux, et notamment les projets de transformation digitale», indique le groupe dans un communiqué.