Microsoft lance l’AI Tour africain à Casablanca pour stimuler l’innovation grâce à l’IA

Convaincu de l’importance de capitaliser sur la transformation mondiale induite par l’Intelligence artificielle (IA), Microsoft a lancé, mercredi 27 novembre, l’événement AI Tour africain, dont le premier arrêt s’est tenu à Casablanca. Cet événement a pour objectif de promouvoir l’intégration de l’IA au service de la croissance économique. Selon les analystes, cette technologie pourrait permettre une augmentation de 50% du PIB actuel de l’Afrique d’ici 2030, si le continent parvenait à s’approprier seulement 10% du marché mondial de l’IA.

Dans ce cadre, Microsoft a rassemblé diverses parties prenantes de l’écosystème pour encourager l’adoption des capacités transformatrices de l’IA. En parallèle, l’entreprise réaffirme son engagement à soutenir les startups marocaines, en mettant à leur disposition les outils nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel de l’IA. Cet engagement se concrétise notamment à travers des initiatives telles que Microsoft for Startups Founders Hub, qui offrent aux startups un accès à des ressources clés, notamment des crédits Azure, des modèles d’IA et un support technique, leur permettant ainsi de concevoir et de développer des solutions innovantes à grande échelle.

«Il est attendu que l’intelligence artificielle contribue à une croissance de plus de 15 trillions de dollars du PIB africain d’ici 2030, soit un peu plus de 50% du PIB actuel du continent. C’est une opportunité incroyable, surtout lorsqu’on considère la volonté du Maroc de se positionner à nouveau comme un hub technologique régional, ce qui s’aligne parfaitement avec cette dynamique. La seule condition pour saisir cette opportunité est de capter 10% du potentiel global de l’IA. Comment y parvenir? En réunissant nos partenaires, nos startups, en activant l’écosystème et en construisant un stack dédié à l’IA», déclare Salima Amira, directrice générale de Microsoft Maroc.

Microsoft a également eu le plaisir de compter sur la participation, lors de l’AI Tour, de startups marocaines partenaires qui développent des solutions innovantes. Parmi elles:

PCS Agri , qui propose des outils pratiques pour les agriculteurs et les agro-industriels, en exploitant l’IA, l’apprentissage automatique et l’Internet des objets (IdO) pour optimiser les opérations agricoles quotidiennes.

, qui propose des outils pratiques pour les agriculteurs et les agro-industriels, en exploitant l’IA, l’apprentissage automatique et l’Internet des objets (IdO) pour optimiser les opérations agricoles quotidiennes. DeepEcho , qui utilise l’intelligence artificielle pour améliorer l’accès aux échographies prénatales, contribuant ainsi à prévenir les malformations congénitales et à réduire les risques liés à la santé maternelle et fœtale.

, qui utilise l’intelligence artificielle pour améliorer l’accès aux échographies prénatales, contribuant ainsi à prévenir les malformations congénitales et à réduire les risques liés à la santé maternelle et fœtale. ATLAN Space , qui exploite l’IA pour rendre les drones totalement autonomes et plus performants.

, qui exploite l’IA pour rendre les drones totalement autonomes et plus performants. Kwiksourcing, qui optimise le recrutement grâce à sa plateforme FastRecruiter, offrant une solution rapide et efficace pour les entreprises en quête de talents.

Ces collaborations témoignent de l’engagement de Microsoft à soutenir un écosystème local innovant et à promouvoir des solutions adaptées aux défis régionaux.