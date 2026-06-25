Laits de croissance: que sont les HMOs que Nestlé intègre désormais en cinq variantes dans NAN OPTIPRO 3?

Les oligosaccharides du lait humain (HMOs) sont des sucres complexes, structurellement non digestibles par le nourrisson, qui jouent un rôle central dans l’établissement et le maintien du microbiote intestinal. Selon plusieurs publications scientifiques récentes, dont une revue publiée en janvier 2025 dans Frontiers in Immunology (Slater, Hickey, Davey), ces molécules constituent le troisième composant solide le plus abondant du lait maternel, après le lactose et les lipides. Plus de 200 structures distinctes d’HMOs ont été identifiées à ce jour dans le lait humain, réparties en trois grandes familles: les HMOs fucosylés, les HMOs sialylés et les HMOs neutres.

L’une des particularités de ces molécules est précisément leur résistance à la digestion intestinale. Incapables d’être assimilées directement comme nutriments, elles atteignent l’intestin grêle et le côlon intacts, où elles servent de substrats sélectifs pour certaines bactéries bénéfiques, notamment les bifidobactéries, favorisant ainsi l’établissement d’un microbiote équilibré.

Malgré cette importance reconnue, les formules infantiles n’ont longtemps intégré que peu ou pas de ces composés, en raison des difficultés techniques et économiques liées à leur synthèse à l’échelle industrielle. Leur introduction progressive dans les laits en poudre pour nourrissons représente l’une des évolutions majeures de ce secteur depuis le début des années 2020. Une revue publiée en 2024 dans Comprehensive Reviews in Food Science (Kassai et al.) rappelle à cet égard que les HMOs sont «virtuellement absents» des formules infantiles conventionnelles à base de lait de vache, alors qu’ils figurent parmi les composants les plus abondants du lait humain.

La nouvelle formule NAN OPTIPRO[1] 3, destinée aux enfants de un à trois ans, combine cinq HMOs spécifiques: la 2′-fucosyllactose (2’FL), la difucosyllactose (DFL), la lacto-N-tétraose (LNT), la 3′-sialyllactose (3’SL) et la 6′-sialyllactose (6’SL). Selon les éléments de communication fournis par Nestlé, ce complexe de cinq HMOs représente près de 45% des oligosaccharides présents dans le lait maternel. L’entreprise précise que les proportions retenues dans sa formule s’appuient sur les ratios observés dans le lait humain.

Un site de documentation de Nestlé MENA précise par ailleurs que, jusqu’à récemment, les laits de croissance n’intégraient au maximum que deux HMOs dans leur composition. Le passage à un complexe de cinq HMOs constitue donc une modification quantitative et qualitative du profil oligosaccharidique des formules proposées sous cette gamme.

Nestlé met en avant quatre axes de bénéfices associés à ce complexe de 5 HMOs: le soutien à la santé immunitaire, la promotion d’une croissance saine, la réduction du stress métabolique, et l’offre d’un mélange d’ingrédients favorable à la santé «tout au long de la vie». S’y ajoute le soutien au développement du microbiote intestinal, via l’action prébiotique documentée des HMOs.

Sur le plan immunologique, la littérature scientifique décrit les HMOs comme des molécules «bien caractérisées» dans leur rôle de barrière contre les infections microbiennes, notamment via leur interaction avec le microbiome intestinal. Une autre publication de la même revue, datée de juin 2025, résume les données issues d’essais cliniques et conclut que les HMOs fabriqués industriellement exercent des effets mesurables sur le microbiote intestinal et la réponse immunitaire des nourrissons.

OPTIPRO et B. lactis: les autres composantes de la formule

Au-delà des HMOs, NAN OPTIPRO 3 intègre deux composantes distinctives supplémentaires. Les protéines OPTIPRO sont décrites par Nestlé comme un procédé breveté permettant d’optimiser la qualité et la quantité des protéines fournies au nourrisson. Le rapport lactosérum/caséine retenu est de 70:30, un ratio qui se rapproche du profil protéique du lait maternel humain. La teneur globale en protéines est indiquée à 12,4 g/L, soit un niveau proche du lait maternel selon les données fournies. La formule est par ailleurs entièrement basée sur le lactose, sans adjonction d’autres sucres.

La formule contient également le probiotique B. lactis, présenté par Nestlé comme un probiotique exclusif naturellement présent dans le lait maternel. Les bifidobactéries figurent parmi les micro-organismes les plus étudiés en nutrition du nourrisson. Plusieurs travaux documentent leur capacité à métaboliser les HMOs comme substrats préférentiels et à contribuer à la maturation du système immunitaire intestinal, notamment en début de vie.

Les éléments fournis par Nestlé eux-mêmes comportent une mise en garde explicite: la formule enrichie en HMOs n’est pas équivalente au lait maternel, mais constitue une alternative améliorée pour les situations où l’allaitement n’est pas possible ou n’est pas poursuivi. L’efficacité des HMOs synthétiques dans une formule peut par ailleurs varier d’un enfant à l’autre, en fonction de facteurs biologiques individuels, notamment la composition initiale du microbiote du nourrisson.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande l’allaitement exclusif durant les six premiers mois de vie et sa poursuite jusqu’à deux ans et au-delà en complément d’une alimentation diversifiée. À noter que dans les situations où le recours à un lait infantile est nécessaire, le choix de la formule doit faire l’objet d’un avis pédiatrique.