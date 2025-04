CEMA Bois de l’Atlas investit encore et toujours pour une industrie marocaine plus forte et plus compétitive

Entreprise 100% marocaine, CEMA Bois de l’Atlas croit fermement en l’essor industriel du pays et poursuit ses investissements pour accompagner cette dynamique. Avec deux unités de production situées à Casablanca et Meknès, la société injecte 120 millions de dirhams dans la modernisation des lignes de fabrication de panneaux et 30 millions de dirhams pour développer l’atelier kit. Cette initiative vise à répondre à une demande locale en forte croissance et à anticiper les transformations du marché dans les années à venir.

Grâce à l’intégration de machines de dernière génération, CEMA Bois de l’Atlas repousse les standards de l’industrie en garantissant qualité, précision et performance. L’entreprise répond ainsi aux exigences du marché en proposant des solutions de menuiserie industrielle et de kits hautement performants. Cet investissement massif reflète la volonté de se démarquer face à la concurrence nationale et internationale et de préparer l’avenir avec des infrastructures optimisées.

CEMA Bois de l'Atlas, acteur majeur de l'industrie du bois au Maroc.

Consciente des enjeux environnementaux, CEMA Bois de l’Atlas s’engage activement dans une démarche éco-responsable intégrée au cœur de sa stratégie. Son engagement en faveur de la durabilité se traduit par l’utilisation d’énergies renouvelables, le recyclage des panneaux et la gestion rigoureuse des déchets.

Forte de ses nombreuses certifications internationales (ISO 9001, ISO 14001, KOMO, CSTB, FSC), l’entreprise garantit des standards de production conformes aux exigences les plus strictes en matière de qualité, d’hygiène et de sécurité.

Lire aussi : Panneaux de fibres de bois revêtus: application d’une mesure de sauvegarde provisoire sur les importations

Alors que le Maroc connaît une expansion industrielle et économique majeure, CEMA Bois de l’Atlas s’inscrit pleinement dans cette dynamique en anticipant les évolutions du secteur. Avec l’organisation de grands événements internationaux tels que la Coupe d’Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde 2030, le pays accélère ses investissements en infrastructures et en industries stratégiques.

CEMA Bois de l’Atlas, à travers cet investissement, entend jouer un rôle clé dans cette transformation en garantissant des solutions industrielles à la hauteur des ambitions nationales et confirme sa volonté de porter haut les couleurs de l’industrie marocaine, en misant sur l’innovation, la performance et la durabilité pour rester un leader incontournable du marché.