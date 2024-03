Attijariwafa bank et CEED Maroc signent un partenariat en faveur de l’innovation

Lors de la signature de l'accord entre le groupe Attijariwafa bank et CEED Maroc, portant sur la promotion du développement de l’écosystème des startups/fintechs.

Dans un communiqué, le groupe Attijariwafa bank annonce avoir signé avec CEED Maroc, une ONG qui propose des programmes d’accompagnement conçus pour développer une nouvelle génération d’entrepreneurs à vocation internationale, un partenariat visant à dynamiser l’innovation et à promouvoir le développement de l’écosystème des startups/fintechs. Cette convention marque le début d’une collaboration axée sur six domaines clés de coopération. Il s’agit de l’open innovation, de la culture d’innovation, de l’expertise d’innovation, de l’intrapreneuriat, de l’investissement et du mentoring.

Cet accord a pour objectif de valoriser l’innovation en tant que moteur de création de valeur, bénéficiant tant à la banque qu’à son écosystème d’innovation, à l’échelle nationale et internationale. Dans le cadre de ce partenariat global, le groupe Attijariwafa bank, à travers Wenov (son entité Innovation) et CEED Maroc, lancent la 4ème édition du programme d’Open Innovation - Fintech Catalyst.

Ce programme vise à identifier des startups/fintechs dont les solutions pourront accélérer les projets de transformation au sein du groupe. Les startups ou fintechs sélectionnées bénéficieront d’un programme d’accélération qui comprendra des séances de co-création avec les équipes métiers. Les «proof of concept» les plus aboutis donneront lieu à la signature de bons de commande à la fin du programme.

Les éditions précédentes ont permis la réalisation de 24 expérimentations dans des domaines innovants, dont plus de la moitié s’est concrétisée permettant de réduire le Time-to-Market des projets innovants au sein du groupe, mais également de participer au développement de startups et fintechs de l’écosystème.