Alpha Assurances primé pour la seconde fois aux Trophées de l’assurance pour son programme d’assurance panafricain

Le prix du meilleur programme d’assurance panafricain remporté par Alpha Assurances vient récompenser les efforts déployés par le cabinet dans la mise en place de programmes d’assurances spécialement dédiés aux acteurs, aussi bien marocains qu’étrangers, souhaitant investir en Afrique, afin de les conseiller sur la meilleure solution d’assurance susceptible de les couvrir loin de leurs pays d’origine, souligne l’assureur dans un communiqué.

Alpha Assurances a donc mis en place des solutions adaptées au contexte africain, s’appuyant pour cela sur sa longue expérience en assurance des risques d’entreprise.

L’idée est que tout en plaçant le risque sous d’autres cieux, le cabinet de courtage puisse en garder la maitrise et le contrôle.

Pour ce faire, trois éléments demandaient à être bien ficelés:

Jouer un rôle de premier plan dans le réseau international de courtage le plus fortement représenté en Afrique:

À travers Brokerslink, Alpha Assurances bénéficie d’un accès privilégié à des courtiers de premier rang sur chacun de ses 41 pays africains.

Conclusion de partenariats avec des compagnies d’assurances et de réassurances notoirement connues:

Si la forte représentativité d’un réseau de professionnels en assurance permet de garantir un service local de qualité, la conclusion d’accords de partenariat avec des compagnies d’assurances et de réassurances internationales, régionales et locales de grande notoriété, représente un gage de sécurité de la plus haute importance, en particulier lors de la survenance d’un sinistre.

Conception et mise en place de programmes d’assurances sur mesure:

La conception et la mise en place de programmes spécifiquement dédiés aux risques africains a longtemps fait l’objet de réflexion de la part des équipes d’Alpha Assurances.

En effet, ces derniers devaient concilier deux exigences importantes: maitrise du risque et adaptation aux contraintes locales.

Selon le cas de figure, il peut s’agir soit de programmes «Intégrés», «Coordonnés», ou «Mixtes» combinant les deux précédents et procurant une plus grande souplesse.

La mise en place de ces programmes et la coordination entre les différents intervenants dans cette chaine de valeur sont savamment orchestrées par Alpha Assurances, afin de réaliser des placements aux meilleures conditions de prix, de garantie et de sécurité.

Grâce à son expertise et son savoir-faire, Alpha Assurances se positionne aujourd’hui comme un acteur de choix dans le conseil et l’accompagnement des entreprises souhaitant investir en toute sécurité dans notre continent.