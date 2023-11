Assurance inclusive: alliance entre la CNRA, AtlantaSanad et Barid Cash

Signée par le directeur général de la branche Epargne-prévoyance de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), Mohamed Ali Bensouda, représentant la CNRA, le directeur général d’AtlantaSanad, Jalal Benchekroun, et le directeur général de Barid Cash, Mohamed Adil Chraibi, cette convention vise à mettre en place une offre en micro-assurance, dans le cadre de la stratégie nationale d’inclusion financière, indique la CDG (branche Epargne-prévoyance) dans un communiqué.

Adaptée aux besoins d’une population à revenu irrégulier et limité, cette offre de produits, intitulée «IHTIYAT AL MOUSTAKBAL», se caractérise par une tarification accessible et une grande flexibilité dans les modalités de souscription et d’indemnisation, précise le communiqué.

Elle offre ainsi un filet de sécurité et renforce la résilience des ménages marocains, note la même source, ajoutant que l’offre «IHTIYAT AL MOUSTAKBAL» couvre trois univers de besoins: épargne, hospitalisation et obsèques.