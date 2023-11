Salon de l’épargne: ce qu’il faut savoir sur l’assurance vie

L’importance d’investir son épargne a été au cœur du débat les 3 et 4 novembre à Casablanca lors de la première édition du Salon de l’épargne. Organisé par les médias Finances News Hebdo et Boursenews, ce salon a réuni une vingtaine d’exposants, dont des banques, des compagnies d’assurance, des sociétés de gestion d’OPCVM ainsi que des sociétés de bourse.

Les visiteurs ont ainsi eu l’occasion de découvrir une multitude d’opportunités et de produits de placement dans un espace qui fédère tous les professionnels du secteur. Parmi ces produits, l’Assurance vie offre une double fonctionnalité, servant à la fois de protection pour les bénéficiaires en cas de décès de l’assuré et de véhicule d’investissement pour l’épargne à moyen et long terme.

En souscrivant à une assurance vie, les épargnants peuvent investir leur argent dans une variété de fonds, tels que des placements en actions, en obligations ou en fonds immobiliers. Ces investissements peuvent générer des rendements attractifs au fil du temps.

Lors de ce salon, un focus particulier a été fait sur les unités de compte en assurance vie, qui constituent une composante essentielle de ce type de produit d’investissement. Contrairement aux contrats en dirhams, qui garantissent un taux d’intérêt minimum, les contrats en unités de compte permettent aux titulaires de diversifier leur épargne en investissant dans une gamme diversifiée de fonds, tels que des fonds d’investissement, des actions ou des obligations, a expliqué Kanza Amor, responsable Offre chez BMCI BNP Paribas Banque privée.

Ce type de contrat offre des avantages fiscaux importants. Concrètement, seuls les revenus distribués seront taxés, avec une exonération fiscale totale dès le 8ème anniversaire du contrat. La transmission du patrimoine aux bénéficiaires désignés en cas de décès est également exonérée de toute taxe et des droits de succession.

Pour les épargnants souhaitant investir sur le long terme, Kanza Amor formule des recommandations essentielles, insistant sur le besoin de tenir compte d’une série d’éléments pour construire une stratégie d’investissement fiable à long terme.

Il s’agit tout d’abord de bien définir ses objectifs de placement. S’agit-il de préparer la retraite, d’acheter un bien immobilier ou de financer les études de ses enfants ? Ensuite, il est important de définir l’horizon de temps sur lequel les investisseurs souhaitent atteindre leurs objectifs. Celui-ci influencera la composition du portefeuille et le niveau de risque acceptable.

Il est également nécessaire de déterminer les besoins en termes de liquidités à court, moyen et long terme. Cela permettra de garantir une gestion financière saine et d’éviter des déséquilibres.

Enfin, Kanza Amor a mis en avant l’importance de prendre en considération sa tolérance, une évaluation cruciale pour sélectionner les produits d’épargne appropriés. Elle explique ainsi que certains investisseurs sont plus enclins à prendre des risques, tandis que d’autres préfèrent la sécurité.