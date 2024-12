Al Barid Bank: nette hausse des résultats sur les 9 premiers mois de 2024

Al Barid Bank a enregistré un Produit net bancaire (PNB) de 2,41 milliards de dirhams au terme des neuf premiers mois de 2024, en forte progression annuelle de 53,2% par rapport à la même période de l’année dernière.

Cette évolution s’explique par la contribution significative des activités de marché, dont le résultat évolue de 218,6%, ainsi que par la bonne tenue des activités récurrentes de la banque à travers l’amélioration de 14,5% de la marge nette d’intérêts et de 10,7% au titre de la marge sur commissions, a indiqué Al Barid Bank dans un communiqué.

Les performances commerciales et financières de la banque permettent ainsi d’enregistrer un résultat net de 501 millions de dirhams à fin septembre 2024, en variation annuelle exceptionnelle de 239,6%.

«Ces réalisations confortent les décisions stratégiques prises par Al Barid Bank pour impulser une nouvelle dynamique et confirment les capacités de la banque à mobiliser et déployer ses ressources pour favoriser une diversification de ses sources de revenus, notamment en élargissant le spectre des clients pris en charge et en enrichissant son offre bancaire de manière innovante», indique la banque.