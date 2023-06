Vivacar: Eqdom lance sa plateforme d’acquisition et de financement de voitures d’occasion

Eqdom a lancé Vivacar, une plateforme d’acquisition et de financement de voitures d’occasion.

Pour répondre à la demande croissante pour le financement de véhicules d’occasion au Maroc, le spécialiste du crédit Eqdom a lancé Vivacar.ma. Avec l’ambition de proposer une expérience client optimale, cette plateforme digitale réinvente les usages du parcours d’achats de véhicules d’occasion à travers une offre multimarques de qualité, et un service de financement en ligne intégré.

En provenance des stocks de ses partenaires agréés parmi les principaux concessionnaires et distributeurs de marques automobiles au Maroc, Vivacar.ma propose des voitures d’occasion de qualité et d’origine fiable, des modèles récents, de moins de 6 ans, avec un kilométrage bas, expertisés sur plus de 100 points de contrôle.

Vivacar.ma fait bénéficier ses clients de nombreux avantages, notamment l’assurance de traiter directement avec des professionnels de l’automobile, une expérience «phygitale» combinant la simplicité de la démarche d’achat en ligne avec la possibilité de voir le véhicule chez le partenaire vendeur, en plus d’une offre de financement automobile facile et immédiate, assurée par Eqdom, filiale du groupe Société Générale et leader du secteur du crédit au Maroc.

Grâce au simulateur de financement en ligne, le client peut exprimer son budget d’achat en montant total mais aussi en mensualités de crédit: soumettre sa demande de crédit, déposer les documents nécessaires et obtenir une réponse immédiate.

Les équipes d’Eqdom ont pu bénéficier de l’expertise des équipes de CGI Finance, filiale du groupe Société Générale en France spécialisée dans le financement automobile, dans la conception de Vivivacar.ma en s’appuyant sur les réussites de la plateforme française vivacar.fr.