Marché automobile: un premier salon de la voiture d’occasion au Maroc

Avito.ma et Moteur.ma annoncent la tenue de la première édition du salon de la voiture d’occasion «Avito Expo» qui se tiendra du 9 au 18 juin 2023 sur l’espace «Toro» de la corniche de Casablanca. L’événement, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du jeudi 11 mai, se veut un espace physique propice à la rencontre des professionnels de la vente d’occasion, du financement et de l’assurance avec les acheteurs. Il répondant à une demande forte du marché.

L’objectif, d’après les initiateurs du salon, est de transcender l’expérience des utilisateurs des plateformes précitées en passant du digital au physique. Son ambition est de faciliter la transaction en installant une confiance accrue dans le marché des voitures d’occasion au Maroc.

L’événement se positionne comme un rendez-vous pour l’écosystème automobile permettant de rassembler des professionnels de la vente d’occasion pour conclure des transactions et établir des partenariats commerciaux.

Sur 8.000 m2 d’exposition, «Avito Expo» accueillera 24 exposants incluant les professionnels de l’automobile d’occasion (parmi lesquels des leaders comme Renew et Global Occaz), du financement (crédit à la consommation, leasing) et de l’assurance. 50.000 visiteurs sont attendus pendant les 10 jours du salon. En prime, «des voitures expertisées et garanties répondant à une diversité de besoins et de budgets avec des options de financement et d’assurance», promet-on. A ce titre, les particuliers vendeurs pourront faire expertiser leur véhicule et recevoir des offres d’achats immédiates des partenaires d’Avito.

La digitalisation du parcours client est de mise, de l’inscription au salon à la billetterie, de l’expertise des véhicules au processus de vente.