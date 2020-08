© Copyright : khalil Essalak

Le spécialiste des services d’’ingénierie Altran est le chef de file du groupement d’industriels à l’origine de la conception d’un lit de réanimation à 100% marocain. Ce dernier offre une alternative nationale aux lits importés, dans un contexte mondial de pénurie.

En réponse à l’appel du ministère de l’Industrie et du commerce, Altran a développé avec six autres industriels (Maroc Bureau, GroupElec Engima, Richbond, Aviarail, EFOA) et deux laboratoires (CERIMME et CTIBA) un nouveau modèle de lit de réanimation, réalisable localement à partir de composants et de matériaux disponibles au Maroc.

Le prototype développé dispose d’une structure métallique conçue en 3D, aux normes sanitaires et médicales, avec un savoir-faire d’industrialisation maîtrisé au Maroc.

Quant à la partie électronique, elle intègre des solutions existantes sur le marché et permettra au personnel soignant d’effectuer les manipulations nécessaires aux patients en réanimation, grâce à une console de contrôle multimédia.

«Pour la réussite de ce lit de réanimation, nous avons mis à disposition nos talents d’engineering, basés à Casablanca, travaillant pour l’ingénierie et la R&D de clients internationaux parmi les plus innovants du monde, notamment dans l’automobile et l’aéronautique», explique Idriss Elasri, directeur général d’Altran au Maroc et de sa filiale MG2 Engineering.