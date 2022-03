© Copyright : DR

Kiosque360. 37% des chefs d’entreprise du secteur des services marchands non financiers qualifient leur trésorerie de difficile, comme le révèle le Haut-commissariat au Plan (HCP) dans sa note d’information sur les résultats des enquêtes de conjoncture au premier trimestre 2022. Cette revue de presse est tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

25% des chefs d’entreprise du secteur des services marchands non financiers considèrent que leur activité a diminué, contre 22% qui affirment qu’elle a augmenté. Ces estimations sont celles révélées par le HCP dans sa note d’information sur les résultats des enquêtes de conjoncture auprès des entreprises relevant des secteurs du commerce de gros et des services marchands non financiers au titre du premier trimestre 2022, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 30 mars.

Autres indications: 60% des chefs d’entreprises anticipent une stabilité de la demande, 26% une hausse des effectifs et 37% jugent la trésorerie difficile. Le journal signale que l’activité des services marchands non financiers au 4ème trimestre aurait enregistré une baisse pour 44% des patrons contre une hausse pour 34%. Pour 54% des patrons, les carnets de commandes du secteur sont qualifiés de normaux, quand 38% les estiment inférieurs.

S’agissant du secteur du commerce de gros, 69% des grossistes indiquent une stabilité du volume global des ventes pour le premier trimestre 2022 contre une hausse pour 18%, relaie le journal. Le HCP fait également savoir que, pour 75% des patrons interrogés, les commandes prévues pour le premier trimestre 2022 seraient d’un niveau normal alors que, pour 15%, elles seraient inférieures à la normale.

Côté emploi, 70% des grossistes prévoient une stabilité des effectifs et 27% une hausse. Quant à la trésorie, elle est également jugée difficile pour 28% des chefs d’entreprise, comme le reprend le journal, signalant qu’au 4ème trimestre 2021, les ventes du secteur du commerce de gros sur le marché local auraient connu une hausse selon 29% des grossistes et une baisse selon 14%.