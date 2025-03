Une Société Régionale Multi-services pour remplacer Redal à Rabat

À compter du 1ᵉʳ avril, la gestion des services d’eau, d’électricité et d’assainissement dans la région de Rabat-Salé-Kénitra connaîtra un tournant majeur. La Société Régionale Multi-services (SRM) prendra officiellement en charge ces services, mettant ainsi fin au contrat de gestion déléguée précédemment assuré par Redal. Selon L’Observateur du Maroc et d’Afrique, cette transition constitue une étape clé dans le cadre d’une réforme nationale visant à renforcer la gestion publique des services essentiels et à garantir une distribution plus efficiente et équitable des ressources.

L’instauration de la SRM dans la région de Rabat-Salé-Kénitra s’inscrit dans une stratégie plus large de régionalisation des services publics, initiée par les autorités marocaines. Après son déploiement initial dans la région de Casablanca-Settat, ce modèle régionalisé s’étend progressivement à d’autres territoires du pays. L’objectif principal est de moderniser et d’optimiser la gestion des infrastructures d’eau, d’électricité et d’assainissement afin d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux besoins des citoyens.

Cette réforme ne se limite pas à Rabat-Salé-Kénitra. Dans les mois à venir, huit nouvelles sociétés régionales verront le jour pour assurer une gestion locale et directe de ces services dans différentes régions du pays. Dès le 1ᵉʳ mai 2025, les SRM des régions du sud, à savoir Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Eddahab et Guelmim-Oued Noun, entreront en fonction. Cette initiative vise à garantir un accès durable et optimisé aux ressources dans ces territoires à fort potentiel de développement.

Le processus de régionalisation se poursuivra avec la mise en service de la SRM de Tanger-Tétouan-Al Hoceima dès le 1ᵉʳ juin 2025, prenant ainsi la relève de l’opérateur privé Amendis. Un mois plus tard, en juillet 2025, ce sera au tour de la région de Fès-Meknès d’adopter ce nouveau modèle de gestion. Enfin, les régions de Béni Mellal-Khénifra et Drâa-Tafilalet suivront, avec le lancement de leurs SRM respectives, prévu pour le 1ᵉʳ août 2025.

Cette réforme vise à renforcer l’autonomie des régions tout en assurant une meilleure rationalisation des ressources et des investissements dans les infrastructures de base. Elle s’inscrit dans une volonté gouvernementale d’offrir un service public plus performant, adapté aux défis de la croissance démographique et aux besoins croissants en eau et en électricité. En centralisant la gestion au niveau régional, les autorités espèrent également améliorer la transparence et l’efficacité des services, tout en garantissant un accès équitable aux populations, y compris dans les zones les plus reculées.