Une nouvelle zone industrielle pour renforcer l’attractivité du Souss-Massa

Depuis la déclinaison régionale du Plan d’accélération industrielle (PAI) lancée en janvier 2018 à Agadir, la région du Souss-Massa s’impose comme l’un des pôles les plus dynamiques du Maroc en matière d’aménagement et de valorisation du foncier industriel. L’offre, jusque-là fragmentée et insuffisante, a connu un véritable tournant. Le foncier industriel s’est enrichi, mieux structuré et plus adapté aux besoins des investisseurs, explique le quotidien Les Inspirations Eco.

Dans ce sillage, la Commission régionale unifiée de l’investissement (CRUI) vient d’approuver la création de la nouvelle zone industrielle de Lqliaa. Le projet, qui s’étendra sur 97 hectares pour un investissement global de 243 millions de dirhams, sera porté par la société mixte Parc Haliopolis SA. Cette dernière, déjà à l’origine de projets d’envergure tels que le Parc Haliopolis, l’Agropôle Souss-Massa, la zone franche Souss-Massa ou encore la future base à terre du pôle aquacole de Tiguert, confirme son rôle central dans la stratégie industrielle régionale.

Située au sud d’Agadir, à l’intersection d’axes routiers stratégiques, la nouvelle zone de Lqliaa bénéficie d’une localisation qui lui confère une connectivité optimale avec les bassins de production et de consommation. Sa proximité immédiate avec la zone logistique de Lqliaa lui offre un avantage concurrentiel supplémentaire, notamment pour les entreprises tournées vers l’import-export.

Le plan d’aménagement prévoit des parcelles de tailles variées, permettant d’accueillir aussi bien des PME que des grandes unités industrielles. Cette modularité vise à diversifier le tissu économique et à répondre à une large gamme de projets.

Depuis le lancement du PAI régional, l’offre en foncier industriel s’est considérablement élargie. Elle repose aujourd’hui sur huit zones industrielles et une zone logistique, représentant une superficie cumulée de 892 hectares. Parmi elles, la Zone d’accélération industrielle Souss-Massa, le Parc Haliopolis, les parcs industriels intégrés d’Agadir, les zones industrielles d’Ouled Teima et de Tiznit, la zone d’activité de Tata, ainsi que la zone logistique d’Aït-Melloul, qui s’ajoutent aux sites plus anciens de Tassila, Aït Melloul et Sidi Bibi, écrit Les Inspirations Eco.

Le développement de Lqliaa ne se limite pas au volet industriel. La zone logistique, qui représente un maillon essentiel dans la stratégie nationale de compétitivité, poursuit également son déploiement. Après le lancement de la commercialisation de sa première tranche (45 hectares), le Centre régional d’investissement (CRI) du Souss-Massa a prolongé jusqu’au 15 septembre 2025 la date limite de dépôt des candidatures dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI).

Cet AMI concerne la cession de 29 lots destinés principalement à l’entreposage, avec des superficies allant de 1.623 m² à 27.525 m². Les prix varient en fonction de la taille des lots: de 950 DH/m² pour les plus petites surfaces à 450 DH/m² pour les plus grands terrains dépassant 25.000 m². Les entreprises attributaires devront s’acquitter d’un acompte de 20% lors de la promesse de vente et s’engagent à valoriser les lots par la construction d’unités logistiques dans un délai maximum de 12 mois. À cela s’ajoute une clause d’inaliénabilité de cinq ans.

Au-delà de la simple cession de terrains, la zone intégrera des infrastructures et services essentiels: centres routiers, pôles d’accueil, établissements de formation… autant d’équipements destinés à bâtir un véritable écosystème logistique. Les activités éligibles concernent l’agriculture, l’industrie manufacturière, le transport et l’entreposage, mais aussi certaines branches financières et immobilières.

La zone logistique de Lqliaa, qui a nécessité un investissement de 350 millions de dirhams, s’inscrit dans le programme prioritaire de l’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) à l’horizon 2028. Son extension est déjà prévue avec une deuxième tranche portant la superficie totale à 172 hectares.