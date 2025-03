Un emprunt à succès de 2 milliards d’euros pour financer le Mondial

Le Maroc a brillamment réussi sa première émission d’euro-obligations depuis 2020, levant un montant de 2 milliards d’euros. L’opération, souligne Les Inspirations Eco, a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs internationaux, avec des offres dépassant les 6,75 milliards d’euros.

Cette émission était attendue. Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, avait récemment affirmé que le Maroc avait un besoin accru d’euros par rapport au dollar. Cette orientation s’est traduite par la baisse du rendement des obligations marocaines en euros, dont l’échéance de mars 2026 est passée à 3,03% en février 2025, soit une diminution d’un point de pourcentage depuis le début de l’année. Un opérateur du marché souligne que cette levée de fonds était anticipée dès la fin de 2024, alors que les financements se concentraient principalement sur le marché local.

L’émission a également été influencée par des conditions monétaires favorables en Europe. Les analystes estiment que le choix de l’euro est stratégique, bénéficiant de taux d’intérêt plus compétitifs que ceux du dollar, d’autant plus que la Réserve fédérale américaine n’a pas encore réduit son taux directeur. Cette option permet ainsi un financement à moindre coût, tout en attirant des investisseurs institutionnels européens et en limitant l’exposition à la volatilité du dollar.

L’émission obligataire s’est déclinée en deux tranches. La première, d’une maturité de quatre ans, a été émise avec un rendement final de 155 points de base au-dessus du midswap, en baisse par rapport aux 190 points initialement annoncés. La seconde, d’une durée de 10 ans, a été fixée à midswap plus 215 points de base. Les banques BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank et JPMorgan Chase ont été mandatées comme teneurs de livre, tandis que Lazard a assuré le rôle de conseiller financier.

Les fonds levés seront principalement alloués aux grands projets d’infrastructures liés à la co-organisation de la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, précise Les Inspirations Eco. Selon les estimations, les investissements prévus d’ici 2035, incluant les coûts de reconstruction après le séisme de 2023, pourraient dépasser les 35 milliards de dollars. Ces projets concernent l’extension du réseau ferroviaire, la modernisation des aéroports, l’amélioration des infrastructures routières et portuaires, ainsi que le développement de stations de dessalement et de solutions en énergies renouvelables, notamment l’hydrogène vert.

Malgré son statut de pays classé en catégorie spéculative par les agences de notation, le Maroc poursuit une stratégie visant à optimiser son coût d’endettement. En 2023, le Royaume avait déjà levé 2,5 milliards de dollars en obligations. Cette nouvelle émission intervient également dans un contexte de renforcement de la confiance internationale, notamment après le renouvellement d’une ligne de crédit flexible accordée par le Fonds monétaire international (FMI). Ce soutien financier offre un filet de sécurité face aux chocs économiques externes.

Par ailleurs, la Banque mondiale a réaffirmé son engagement aux côtés du Maroc, tandis que le Conseil économique et social de la Ligue arabe a encouragé les États membres à soutenir les préparatifs du pays pour les grands événements à venir. Le Conseil de coopération du Golfe a également exprimé, dès décembre 2024, son intention de fournir au Maroc un appui sous diverses formes, consolidant ainsi la dynamique de financement et d’investissement du Royaume.