Le Rocher de Gibraltar et le Royaume du Maroc projettent la pose d'un câble sous-marin électrique, indique le site d’information espagnol Algeciras al minuto.

L'objectif de ce projet est de permettre à Gibraltar de bénéficier directement du développement des énergies renouvelables que connaît le Maroc ces dernières années.

L’interconnexion électrique entre le Maroc et la péninsule ibérique fonctionne déjà depuis des années, rappelle-t-on.

Cette connexion, détenue à 50% par Red Eléctrica Española (REE) et l'Office national de l’électricité et de l'eau potable (ONEE), se compose de deux lignes de 400 kilovolts, l’une, mise en service en 1997, et l’autre en 2006, reliant le terminal de Fardioua, au Maroc, à celui de Tarifa, en Espagne.

Aujourd'hui, l'alliance britannico-marocaine envisage le projet d'un nouveau câble, dont le Rocher de Gibraltar bénéficierait directement.

En échange, comme le confirment des sources de l'ambassade britannique à Rabat au quotidien El Español, Gibraltar partagerait avec le Maroc son expérience dans le secteur financier, en plus d'étendre sa collaboration militaire à travers des exercices militaires conjoints avec le régiment britannique basé à Gibraltar.