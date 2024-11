Un budget de 3,6 milliards de dirhams pour l’aide au logement en 2025

Pour l’année 2025, le ministère de l’Habitat prévoit une enveloppe de près de 4,6 milliards de dirhams pour les investissements, avec 78 % (soit 3,6 milliards de dirhams) alloués aux aides au logement, rapporte Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 11 novembre.

La ministre Fatima Ezzahra El Mansouri a également annoncé que le bilan budgétaire à fin octobre 2024 a été entièrement exécuté, notamment en ce qui concerne la caisse sociale d’aide au logement.

Concernant le programme d’aide directe au logement, les dernières statistiques indiquent qu’au 5 novembre, le nombre de bénéficiaires s’élevait à 28.458, dont 26 % étaient des Marocains résidant à l’étranger et 37 % appartenaient à la catégorie des jeunes de moins de 35 ans. La valeur totale des logements acquis est estimée à 11,4 milliards de dirhams, avec une contribution de l’État atteignant 2,3 milliards de dirhams, soit 20 % du total.

Il est à noter que la majorité des demandes proviennent des régions de Casablanca-Settat (30 %) et de Fès-Meknès (25 %). Le bilan montre également que 41 % des demandes sont faites par des femmes.

Ce programme a dynamisé le secteur immobilier. Le nombre de projets approuvés a augmenté de 14 %, et les ventes de ciment ont progressé de 8,24 %. De plus, les transactions immobilières ont enregistré une hausse de 12,1 %, et les prêts au logement ont crû de 1,49 % entre août 2023 et août 2024. Dans le même intervalle, les prêts aux promoteurs immobiliers ont augmenté de 5,57 %.

Le ministère souligne également que les travaux de réhabilitation et de reconstruction des logements endommagés par le séisme d’Al Haouz progressent. Le nombre de logements achevés s’élève à 6.669 unités.