Transition énergétique: IFC appuie la stratégie gazière du Maroc

La Société financière internationale (IFC) réitère son appui aux chantiers structurants du Maroc, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition du 14 juin. Le quotidien nous apprend ainsi que l’institution internationale, membre du Groupe Banque mondiale, vient de conclure un accord avec le ministère de la transition énergétique et du développement durable du Maroc en vue d’accompagner le Royaume dans la concrétisation des engagements pris à l’horizon 2030 en matière de transition énergétique.

«Ce rapprochement vise en effet à mettre à jour la feuille de route nationale du gaz naturel et à structurer un partenariat public-privé (PPP) historique pour le développement d’une infrastructure gazière durable, qui accompagnera le pays dans sa transition énergétique vers l’atteinte de son objectif de 52 % de sa capacité électrique installée à partir d’énergies renouvelables d’ici 2030», souligne le quotidien.

La même source détaille que l’IFC aidera le gouvernement à actualiser l’infrastructure gazière nécessaire à court et moyen termes pour tenir compte des derniers développements nationaux et internationaux.

Ce travail intégrera également les perspectives d’accès du Royaume à l’hydrogène, au biogaz et au gaz de synthèse, à plus long terme, pour favoriser une croissance inclusive et durable.

Pour sa part, Leila Benali, ministre de la transition énergétique et du développement durable, explique que «ce projet s’inscrit parfaitement dans nos stratégies de développement durable et de transition énergétique et il est essentiel pour renforcer notre sécurité énergétique. Nous souhaitons bénéficier des capitaux et du savoir-faire du secteur privé afin de bâtir un marché du gaz intégrant les meilleures pratiques internationales ».

Sérgio Pimenta, vice-président d’IFC pour l’Afrique, a fait remarquer que le Maroc s’est engagé sur la voie de la neutralité carbone, ajoutant que cela nécessite d’augmenter rapidement la part des énergies renouvelables combinées à d’autres sources d’énergie à faible teneur en carbone et à l’exploitation durable du gaz naturel.

Il a aussi précisé que ce partenariat permettra au Maroc d’accélérer le déploiement de modèles innovants, à l’instar des partenariats public-privé, et de mettre en place les infrastructures essentielles à la réalisation des objectifs de développement et à la transition écologique du pays.