Le projet de développement du réseau du tramway de l’agglomération de Rabat-Salé-Témara commence à se concrétiser. Le marché des études avant-projet vient d’être attribué. Les détails.

Récemment, le marché des études avant-projet a été attribué au groupement CID/Egis Rail, les deux sociétés étant basées au Maroc. Selon des documents consultés par nos soins, les étude avant-projet vont coûter un peu plus de 27,5 millions de dirhams (plus de 14 millions en dirhams et plus de 1,2 million en euros).

En novembre dernier, la Société du tramway de Rabat-Salé (STRS) a opéré une grande recapitalisation, de l’ordre 529 millions de dirhams, pour porter son capital social à 1,37 milliard de dirhams.

Cette opération a été effectuée grâce aux apports de l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg (349 millions de dirhams) et de l’Etablissement de Coopération Intercommunal «Al Assima» (180 millions de dirhams).

Cette recapitalisation devra servir au lancement, en cette année 2020, de la première phase des travaux d’extension des deux lignes en service actuellement pour desservir Témara et Sala Jadida.

Une fois les travaux achevés, le tramway Rabat-Salé-Témara couvrira une distance de 50 kilomètres, au lieu des 25 actuellement.

Le coût total de cette extension est estimé à quelque 4,5 milliards de dirhams.