Les pertes du secteur touristique ne font que s’alourdir. En effet, comme le rapporte L’Economiste dans sa publication de ce mercredi 23 septembre, les pertes du secteur, sur les 7 premiers mois de l’année 2020, se sont chiffrées à 18,3 milliards de dirhams, soit un repli de 44,1% des recettes. On apprend que, pour le seul mois de juillet, la baisse des recettes a atteint 90,1%. L’Economiste précise que les arrivées touristiques et les nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés ont respectivement enregistré un repli, à fin juin, de 63,5% et 59,1%.

Il est à noter qu’après la reprise des vols domestiques à partir du 25 juin, les frontières nationales ont été ouvertes aux visiteurs étrangers depuis le 6 septembre, mais uniquement pour les citoyens chargés d’une mission au Maroc. Le quotidien rappelle qu’un contrat-programme de 21 mesures sur la période 2020-2022 a été signé le 3 août entre l’Etat et les acteurs privés du secteur, dans le but de retrouver la situation d’avant crise. En attendant, ajoute le quotidien, le transport aérien commercial reste bloqué du fait de la fermeture des frontières. Pour rappel, au 14 septembre, le trafic aérien commercial a enregistré un repli de 78%.