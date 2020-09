En attendant la réouverture du ciel marocain, les professionnels du tourisme de la région de Marrakech-Safi poursuivent leurs efforts en vue de préparer le secteur à la reprise. Ainsi, indique Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour, les opérateurs touristiques de la ville viennent d’adopter trois principales actions afin de sauver la destination durant l’hiver 2020-2021. On apprend ainsi qu’il s’agit d’une feuille de route articulée autour des «3 R»: Redémarrer, relancer et réinventer.

Le quotidien précise que ladite feuille de route traduit la volonté de l’ensemble des acteurs des secteurs public et privé et partenaires du Conseil Régional du Tourisme (CRT) de passer à l’offensive pour dynamiser le tourisme de la ville ocre durant ladite saison qui démarrera début octobre. On apprend que les opérateurs estiment que, pour le redémarrage, il est temps de se résoudre à vivre avec le virus.

Pour le journal, il est impératif que l’écosystème se remette en marche dans le respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires. En ce qui concerne la relance, on apprend que les professionnels misent sur la reconnexion avec les partenaires internationaux pour reconquérir les parts de marchés de la destination Marrakech et continuer d’agir pour la levée des restrictions de déplacement et le rétablissement de la confiance parmi les voyageurs. Et sur le dernier R (Réinventer), on note que les professionnels planchent sur la «re-imagination» de nouveaux concepts et programmes, ainsi que de nouvelles offres plus solidaires, créatives et collaboratives.

Aujourd’hui Le Maroc précise que, lors de la réunion du CRT, les opérateurs du tourisme de la région Marrakech-Safi ont fait part de leur optimisme, et ce en dépit de l’incertitude qu’engendre la conjoncture actuelle. «La mise en application du contrat-programme constitue un grand acquis pour la sauvegarde de l’emploi dans les secteurs d’activité touristiques les plus touchés. Et la mobilisation continue pour que les autres acteurs de la chaîne de valeurs comme les restaurants touristiques, l’artisanat, les activités d’animations et l’événementiel soient également couverts», souligne le CRT.

Notons que la région Marrakech-Safi, dès la levée progressive des restrictions sanitaires, a renforcé son dispositif sanitaire, permettant à plusieurs entreprises de la région de reprendre leurs activités à l’ère de la pandémie. Force est de rappeler que la région compte à ce jour une cinquantaine d’unités opérationnelles, et ce dans le strict respect du protocole sanitaire requis. Le journal précise que d’autres établissements rouvriront leurs portes dans les prochaines semaines, notamment les grands hôtels et palaces comme le Royal Mansour, la Mamounia, le Fairmont et le Fours Seasons.