Tourisme: l’ONMT s’allie à TripAdvisor pour doubler les nuitées à partir de la plateforme d’ici 2029

C’est un contrat inédit que vient de signer l’Office national marocain du tourisme (ONMT) avec le site communautaire de voyages, d’avis et de notation Tripadvisor. L’accord a été paraphé par Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT, et Matt Goldberg, président-directeur général de TripAdvisor, au siège de l’entreprise américaine, à Needham, au Massachusetts, États-Unis.

Ce partenariat, qui porte essentiellement sur des placements publicitaires et promotionnels dans l’écosystème de la plateforme TripAdvisor, couvre dix saisons touristiques, de l’été 2024 à l’hiver 2029, soit une durée de cinq ans, avec des échéances annuelles chiffrées. Une première, puisque jusqu’à présent, l’ONMT n’effectuait que des contrats annuels ou saisonniers avec le géant américain.

L’opération permettra de renforcer le positionnement de la destination Maroc à travers un dispositif marketing pointu et ciblé, prévoyant de la création de contenu, du marketing d’influence, des campagnes de sensibilisation et autres campagnes de conversion, tout en s’appuyant sur la force de frappe commerciale de la plateforme partenaire.

Avec plus de 436 millions de visiteurs uniques chaque mois, 20 millions de membres enregistrés et plus de 859 millions d’avis et d’opinions, Tripadvisor s’est imposé en 24 ans d’existence comme le numéro 1 mondial des sites communautaires de voyages, d’avis et de notation.

«L’objectif à terme est de doubler les nuitées depuis la plateforme de TripAdvisor vers le Maroc au terme de la 5ème année, avec une croissance annuelle constante de 15%. En chiffres, ce partenariat permettra de passer des 2,6 millions de nuitées actuels à 5,3 millions en 2029», indique l’ONMT dans un communiqué, précisant que «les marchés émetteurs restent la France, le Royaume-Uni, le marché Ibérique, l’Amérique du Nord, les pays nordiques, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Irlande, les pays du Golfe… avec, en plus, l’introduction de nouveaux bassins émetteurs au fil des saisons».